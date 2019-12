"U&D" over, l’interminabile bacio tra Ida e Riccardo. Maria De Filippi: "Siete da record!"

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sono insieme a Gemma Galgani, i protagonisti indiscussi del trono over di “Uomini e Donne“. La coppia che si è conosciuta, frequentata e innamorata nel talk show dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi, ha dato vita ad una storia d’amore intensa ma allo stesso tempo tormentata.

Sono i protagonisti di un tira e molla interminabile e nonostante il pubblico che li segue, a più riprese ha manifestato la voglia di un lieto fine per la coppia, con tantissimi messaggi di affetto comparsi sul web, i due litigano costantemente. Eppure solo una settimana fa è andato in scena un epilogo che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Difatti Riccardo ha chiesto ad Ida di sposarlo e solo nella puntata andata in onda il 10 dicembre la dama gli ha risposto. Ida è stata molto chiara, asserendo che se vogliono sposarsi, insieme dovranno costruire le basi per un matrimonio, e tra le lacrime ha aggiunto che non vuole perderlo. Riccardo gli si è buttato tra le braccia e i due hanno dato vita ad un bacio interminabile, lunghissimo, intimo, che è proseguito anche durante il ballo.

Prima che la musica partisse, Gianni Sperti divertito ha detto: “Non vorremo vedere quelle basi che mancano qui, d’avanti a tutti. Non respira più!“. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Tina, la quale ha asserito: “Chiama il dottore! Gemma tu non guardare!” e tutti i presenti sono scoppiati in una fragorosa risata.

Alla fine del ballo, Maria De Filippi scherzando ha asserito: “Sai Riccardo una volta ho visto che facevano una gara, un record del bacio più lungo. Tu potresti concorrere a questo record“. Il pubblico in studio, ancora una volta, visibilmente divertito ha riso di gusto, lo stesso Gianni Sperti non si è risparmiato.

Maria ha poi chiesto a Ida se avesse partecipato alla sfilata che di lì a poco sarebbe avvenuta e la bella bresciana ha risposto affermativamente, così la conduttrice per stuzzicare Guarnieri gli ha detto: “Ida fa vedere tutto Riccardo, sfila nuda” e nell’immediato Riccardo ha replicato: “Non scherzare Maria!“.

Insomma un momento davvero goliardico è andato in onda, denotando un clima disteso e sereno che finalmente vige tra Ida e Riccardo, i quali dopo continue liti e discussioni sembrano finalmente aver trovato un punto di incontro e il sereno è calato. Per scoprire come sono andate le cose tra loro questa settimana, on resta che attendere la prossima registrazione.