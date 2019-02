U&D Over, l’ex di Gemma Galgani va via con Sabrina: la reazione della dama torinese indigna Gianni Sperti

La puntata di martedì 9 febbraio del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne trono over è stata davvero intensa e piena di emozioni, momenti così diversi tra loro che hanno mantenuto alta l’attenzione dei telespettatori fino alla fine, che hanno potuto gioire per un annuncio inaspettato.

Se Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci hanno regalato dei momenti di televisione se non trash almeno molto tristi ed imbarazzanti, Paolo Marzotto e la dama Sabrina invece ci hanno deliziato con il loro addio al programma insieme, innamorati più che mai, hanno deciso di vivere il loro amore lontani dalle telecamere.

Paolo Marzotto lascia il Trono over con Sabrina

Il cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne trono over ha voluto omaggiare la sua dama con una bellissima ed emozionante dichiarazione d’amore, che ha letto a fatica interrotto dall’emozione ed intensità del momento. Paolo ha voluto ricordare che fino a quel momento era convinto che l’amore si presentasse una volta sola nella vita, un’occasione che lui aveva già sperimentato in passato.

Ma le sue convinzione erano sbagliate, perché a dicembre ha incontrato Sabrina, la dama che ha fatto breccia nel suo cuore. “Il nostro primo saluto mi ha fatto venire un brivido al cuore, cavolo è lei” – dice Paolo a Sabrina per poi aggiungere – “gli ingranaggi del mio cuore erano fermi, ma poi sei arrivata tu”.

Il loro amore è nato e cresciuto piano piano, complici tanti messaggi scambiati come farebbero due ragazzini alle medie, un sentimento che è cresciuto con il tempo, con la conoscenza, ma senza drappelli o sovrastrutture, piuttosto con la massima sincerità e genuinità, come appunto è Paolo, che ama definirsi non un principe azzurro bensì un uomo semplice.

Tanta commozione e felicità per la coppia dunque che decide di uscire dal programma, ma questo annuncio e le parole d’amore di Paolo a Sabrina sembrano aver deluso Gemma Galgani, la dama torinese che in passato aveva frequentato Paolo, per poi interrompere per delle incompatibilità. centro dello studio.

A notare per primo la reazione della dama torinese è stato l’opinionista Gianni Sperti, che ha ricordato come solitamente Gemma davanti a scene di questo genere tenda sempre a piangere, “Non me l’aspettavo da te, l’hai scaricato tu ricordalo”, dichiara Gianni rivolgendosi a Gemma. La Galgani si dichiara dispiaciuta del fatto che Paolo poteva salutarla prima di lasciare il programma, ma Sabrina stavolta non ci sta e chiede alla dama torinese di non intromettersi.