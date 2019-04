U&D Over, l’ex corteggiatore Cristian D’Onofrio nuovamente in trasmissione. Tina Cipollari felicissima

Nella puntata del trono Over di lunedì 8 aprile 2019, a distanza di anni, ha fatto il suo ritorno nel parterre di Uomini e Donne Cristian D’Onofrio che tutti ricordiamo per essere stato la scelta di Cladia Montanarini nel 2001. A fianco di quest’ultima, ben 18 anni fa, c’era anche l’opinonista Tina Cipollari ed è per questo motivo che non appena ha visto il cavaliere è rimasta basita e senza parole.

Un tuffo nel passato per la vamp di Viterbo, che non ha potuto fare a meno di abbracciare l’ex corteggiatore che, nonostante siano passati molti anni, si è subito mostrato a suo agio davanti alle telecamere. Anzi, sono state anche moltissime le battute che Cristian ha riservato a Tina Cipollari mentre quest’ultima ha continuato a guardarlo con molto affetto.

Un’esperienza indimenticabile per entrambi e proprio perchè sono trascorsi tanti anni dal trono di Tina, l’opinionista ha voluto fare una richiesta molto esplicita alla padrona di casa Maria De Filippi. “Ma i miei corteggiatori dell’epoca sono tutti morti Maria?” ha chiosato Tina tra l’ilarità di tutto il pubblico. La Cipollari sembra infatti non ricordare bene i nomi dei suoi corteggiatori ed è proprio la stessa De Filippi a farle il nome di Daniele.

Fu proprio questo corteggiatore a far innamorare Tina Cipollari nel 2001 ma da come sono andate le cose e da come ha voluto sottolineare anche lo stesso Cristian D’Onofrio, forse il sentimento tra i due non era poi così tanto forte. Come ben sappiamo ad oggi Tina è fidanzata con lo chef Vincenzo Ferrara ma, nonostante tutto, ha chiesto a Queen Mary di invitare i suoi corteggiatori a prendere parte al programma.

“Maria invita qualcuno dei miei. Daniele mi piacerebbe rivederlo, era un bellissimo ragazzo” chiede infatti Tina mentre a Maria non resta altro che accettare questa proposta accontentando la sua eccentrica opinionista. Non ci resta dunque che aspettare per vedere se, oltre a Cristian, arriveranno in studio anche altri corteggiatori del passato e che hanno in parte caratterizzato il trono Over negli anni 2000.