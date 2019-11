U&D Over, la sfilata delle dame accende il parterre maschile: il colpo di scena di Gemma, le trasparenze di Barbara

Con grande sorpresa di molti la puntata del 28 novembre 2019 di Uomini e Donne è stata dedicata al Trono over – forse in considerazione del grande seguito e degli ascolti che riescono ad assicurare dame e cavalieri rispetto ai protagonisti del Trono Classico – e dopo aver assistito al gentile rifiuto di Juan Luis di frequentare altre dame e al successivo ballo tra l’italo-venezuelano e Maria De Filippi, si è passati al momento centrale della puntata, cioè quello della sfilata delle dame, che per l’occasione hanno seguito il tema “pigiama party per due”.

A dare il via alla sfilata è stata la bella Veronica che riceve l’apprezzamento di Anahi per il look scelto, cioè vestaglia e camicia da notte in seta nera, riscuotendo dei bei voti. Subito dopo è la volta della dama torinese Gemma Galgani, che manda anche dei brevi messaggi tipo: “Il desiderio non va in pensione con l’età!“, ma anche “gli sfilo la cravatta, un gesto pregno di sensualità!“.

Gemma e Juan sempre più complici

La mise scelta da Gemma è una vestaglia e camica da notte media lunghezza total white – peraltro una scelta già fatta da Gemma in altre occasioni – tuttavia la torinese ha voluto osare indossando anche un reggicalze, che maliziosamente ha fatto vedere durante la sfilata. Anahi, sebbene perplessa, alla fine ha promosso la dama, grazie al consueto vassoietto di pasticcini e cioccolattini che la torinese la fa recapitare.

La sfilata di Gemma ha visto però un fuori programma, infatti la dama – che aveva occhi solo per il venezuelano – è scesa dalla passerella per poi sedersi sulle gambe di Juan Luis, per poi baciarlo sulle labbra. Il cavaliere era sicuramente e visibilmente molto imbarazzato, ma anche compiaciuto da una Gemma in versione sexy.

L’amore e nell’aria a Uomini e Donne, e la sfilata di Gemma ha riscosso un grande successo, infatti i voti dei cavalieri del parterre maschile sono stati tutti molto alti, Juan Luis le ha dato perfino mille, un voto che ha sucitato l’immediata reazione di Tina Cipollari che ha commentato ironicamente la sfilata di Gemma dicendo che è stata da “mille e una notte“.

Anche Gianni non ha risparmiato i suoi commenti al vetriolo nei confronti della Galgani, dicendo: “Mi sembrava Lolita…“. Come è capitato anche in una precdente occasione, anche Anna Tedesco ha scelto un look total white, che sembra davvero molto simile a quello di Gemma; una scelta che sottolinea il fatto che le due dame hanno dei gusti molto simili.

Valentina M. sorprende con il suo commento “notte con finale a sorpresa“, ma non piace ad Anahi per l’outfit scelto, dove non si lascia molto all’immaginazione mettendo in mostra delle maliziose trasparenze; Barbara interpreta il tema in modo molto originale, pensando a delle “coccole al chiaro di luna” in riva al mare.

La professoressa sfila con un copricostume trasparente, quindi fa mettere un lettino da spiaggia sulla passerella, quindi altro colpo di scena fa salire Samuel e si sdraia al suo fianco sul lettino. Subito dopo si scoprirà anche che Samuel le ha chiesto se doveva baciarla per davvero, creando così un putiferio in studio. Voti bassi per la De Santi, che incassa anche il 3 di Armando.

Mentre la Platano sceglie un pigiama castigatissimo per sfilare, per poi durante la sfilata alzare la maglietta e far vedere l’intimo, Valentina interpreta il ruolo della geisha, sorprendendo tutti poi perché si è tolta il kimono ed è rimasta in reggiseno. Valentina F. decide di tornare un pò bambina, scegliendo una tutina colorata, che non solo non piace ma suscita la reazione di Armando che le ricorda come invece fosse olto sexy la sera passata insieme.

La sfilata di Roberta è invece quella che ottenuto più consensi nel parterre maschile, nonostante la stylist Anahi avesse bocciato il look scelto dalla dama, che sembrava più un abito da sera. Roberta, però, si aggiudica il primo posto.