U&D over, la mummia torna in studio e questa volta veste i panni del supereroe Flash

Durante la messa in onda della puntata del 22 gennaio del trono over di “Uomini e Donne“, Tina ha riportato la mummia in studio. Il momento è stato davvero divertente e come sempre il pubblico ha gradito, ridendo di gusto. La mummia quest’anno, a differenza dello scorso, non è più presenza costante in trasmissione, ma Tina durante la puntata in questione ha pensato bene di rimediare.

Maria non ha nemmeno fatto in tempo ad annunciare l’imminente arrivo di Gemma, che subito la Cipollari si è alzata ed è uscita dallo studio, con Gianni che se la rideva di gusto, conscio di ciò che la sua collega stava per fare. Il pubblico ignaro, ma consapevole di chi sia Tina e che dunque qualcosa di divertente di lì a poco sarebbe accaduto, ha seguito Gianni nella sua risata.

Da dietro le quinte si udiva Tina gridare: “Dov’è la mummia!“. Ben presto è ritornata in studio, accompagnata proprio dalla sua creazione -che teoricamente dovrebbe rappresentare Gemma- e lì il pubblico l’ha accolta tra risa e plauso, la stessa Tina ha riso divertita. La famosa mummia era vestita da supereroe, Flash per la precisione, con tutina rossa e gialla e capelli scompigliati.

Al suo ingresso Tina ha annunciato: “Gemma Flash” e subito Maria l’ha redarguita. Appena entrata in studio, Gemma, indossando un tailleur lungo rosso, ha guardato la mummia e ha chiosato: “Ma cosa le è successo? Ha preso un colpo di vento?“. Gianni ha subito notato che il colore del vestito indossato da Gemma era lo stesso della mummia

Quest’ultima ha prima osservato la mummia e poi ha asserito: “Ammazza quanto è brutta” ed è subito scoppiata a ridere. Per tutta risposta Tina le ha detto: “Guarda Gemma che tu non sei molto meglio di lei, è stata fatta su tua immagine e somiglianza“. Il siparietto è poi proseguito durante un ballo, con Gemma che si è avvicinata alla mummia e ha provato a distruggerla, cercando di toglierle gli occhi e le labbra.

Tina accortasi della cosa è intervenuta e l’ha dapprima cacciata via in malo modo e poi si è messa in pianta stabile a sorvegliare che Gemma non si avvicinasse. Al termine del ballo, Maria ha chiesto a Tina: “Sei il guardiano della mummia?” e la Cipollari ha risposto affermativamente dato che Gemma stava provando a smontarla, togliendole occhi e labbra.

A quel punto Maria ha detto a Tina che sia normale che a Gemma non faccia piacere la cosa e la vamp indispettita ha risposto: “Maria, piacere o non piacere, la mummia resta lì“. Gemma ha allora reagito, dichiarando che a lei la cosa non piace e Maria l’ha invitata a togliere la mummia qualora non le andasse di averla in studio.

Tina ha reagito in malo modo asserendo che la mummia non si sarebbe mossa da lì, Gemma ha fatto per alzarsi e Tina le ha detto: “Stai ferma lì che oggi finisce male“. Gemma ha lamentato il fatto che quella figura non la rappresenti e che sia antiestetica, e inevitabilmente la polemica tra le due donne è divampata nuovamente, placata solo da Maria che ha voltato pagina introducendo la vicenda di Armando.