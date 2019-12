U&D Over, Juan Luis sempre più in difficoltà cerca di screditare Gemma Galgani

Nel corso dell’ultima puntata di “Uomini e Donne” dedicata al Trono Over – andata in onda mercoledì 18 dicembre 2019 – ci sono stati nuovi inaspettati sviluppi nella frequentazione tra il cavaliere italo-venezuelano Juan Luis Ciano e la protagonista del parterre femminile, Gemma Galgani, che oltre ad aver scoperto nuovi inquietanti retroscena del cavaliere, ha dovuto fronteggiare lo squallido tentativo di discredito dal parte del cavaliere.

Grazie alle segnalazioni portate in studio da Armando Incarnato, Gemma Galgani ha appreso non solo che Juan Luis ha avuto una conoscenza con la sorella di Incarnato, ma anche una frequentazione molto intensa con una signora di Firenze. Il napoletano ha fatto leggere ed ascoltare gli audio che recentemente Juan Luis avrebbe mandato alla sorella di Incarnato, dove sembra sia stato detto dal cavaliere di far star buono Armando in studio.

Juan Luis getta ombre su Gemma Galgani

Juan Luis è in evidente difficoltà, cerca di dare spiegazioni circa questi nuovi recenti contatti con la sorella di Incarnato, ma a questo punto anche Gemma fa una rivelazione shock, cioè quella che il cavaliere venezuelano le avrebbe chiesto recentemente di non parlare in studio della sorella di Incarnato e di non dire che lui l’aveva contattata.

Ciano si è trovato in una situazione di grande difficoltà, da cui ha tentato di uscire attaccando a sua volta Gemma Galgani. La dama, dopo aver chiesto chiarimenti al cavaliere circa le sue intenzioni riguardo la loro frequentazione, ha assistito allibita al tentativo di Juan Luis di screditarla. Infatti, il cavaliere le ha detto: “Ti comporti fuori in maniera diversa da come ti comporti qui“.

Ciano ha poi proseguito il suo attacco al vetriolo chiosando: “Qui ti lamenti, piangi“. Poi il cavaliere ha ricordato che quando sono stati insieme lei non si è mai lamentata, per poi una volta arrivata in puntata evidenziare dei problemi che con lui non sono mai stati sollevati a telecamere spente.

Juan ha ricordato che tra i due c’è stato qualcosa di passionale e che si stava anche andando oltre, accusando Gemma di dire che invece le cose sono ferme sempre allo stesso punto. Gemma non accetta che si venga detto che lei è diversa quando è dentro il programma da quando è fuori, e rimanda al mittente ogni accusa.