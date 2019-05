U&D Over, indiscrezione sensazionale: "Un cavaliere del Trono Over convive con un uomo"

Alcuni siti web hanno diffuso in queste ore un’indiscrezione riguardante il celebre programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over” ed in particolare uno dei protagonisti del popolare dating show, che se fosse vera avrebbe del sensazionale.

Considerata la notorietà della trasmissione, i dati di ascolto che registra il Trono over così come il seguito che “Uomini e donne” ha sui social network, sono tante le persone che farebbero a gara per entrare nel cast del programma, non tanto per cercare realmente l’anima gemella, quanto piuttosto per avere maggiore visibilità e popolarità.

Le indiscrezioni sul cavaliere del Trono Over

A supportare i dubbi sulla mancanza di lealtà di alcuni protagonisti sono i rumors delle ultime ore, secondo i quali che nel parterre maschile del programma di Maria De Filippi ci sarebbe un cavaliere che fingerebbe di essere single ed in cerca dell’anima gemella, mentre in realtà avrebbe una relazione stabile al di fuori del programma.

Ma non è tutto, perché vengono forniti anche dettagli in più in merito, specificando che il cavaliere in questione avrebbe una storia d’amore con una persona del suo stesso sesso, con il quale convivrebbe da tempo, in tal senso le parole della rivista.

Ad oggi non è dato sapere l’identità della persona chiamata in causa dal settimanale, anche se non stentiamo a credere che, dopo le indiscrezioni di queste ore, Maria De Filippi voglia fare chiarezza, considerato la sua tolleranza zero nei confronti di altre persone che in precedenza hanno pensato di raggirare in qualche modo il programma.