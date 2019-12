U&D over, il nuovo scherzo di Tina Cipollari a Gemma Galgani: la mummia di Natale

L’ironia dissacrante dell’opinionista di “Uomini e Donne” Tina Cipollari colpisce ancora, infatti in occasione dell’ultima puntata del dating show in onda mercoledì 18 dicembre 2019 – dedicata al Trono over – è apparsa nuovamente una vecchia conoscenza del programma, cioè la mummia Gems, il fantoccio con le sembianze della dama torinese Gemma Galgani.

Era da molto tempo che “la mummia Gems” non faceva il suo ingresso negli studi Elios, tanti che in molti avevano pensato che ormai fosse stata messa da parte e relegata in soffitta. Invece no, la Cipollari – forse a corto di argomentazioni – con grande sorpresa di tutti ha ripresentato la sua creatura di fantozziana ispirazione, riproponendola stavolta abbigliata come un albero di Natale.

La mummia di Natale

Prima dell’ingresso di Gemma in studio, Tina ha presentato la sua mostruosa creatura raffigurante Gemma, presentandola a Maria e al pubblico presente in studio, che naturalmente hanno sorriso a quest’ennesima iniziativa goliardica ed irriverente della Cipollari. Nel corso degli anni abbimo visto il fantoccio di Gemma assumere le sembianze più diverse, perfino quelle di una suora, ma quest’anno Tina ha voluto addobbarlo a festa, come un albero di Natale, anche se un po’ particolare.

La piccata e pungente ironia della Cipollari non poteva certo mancare, infatti “la mummia di Natale” presentata da Tina aveva un particolare che non è sfuggito a molti. Solitamente all’albero di Natale si mette come puntale un fiocco, un angioletto o anche delle apposite decorazioni, ma cosa diversa ovviamente ha pensato Tina per il suo albero-mummia.

Prendendo spunto dalle recenti vicende che sono accadute nella frequentazione tra Gemma Galgani ed il suo nuovo corteggiatore Juan Luis Ciano – accusato da Armando Incarnato di non aver alcun reale interesse nei confronti della dama torinese, piuttosto di chattare sia con sua sorella che con altre donne esterne al programma e molto più giovani di Gemma – Tina ha pensato di mettere come puntale all’albero-mummia un cerchietto con delle corna di renna.

Il messaggio di Tina a Gemma è quanto mai eloquente. E’ ormai cosa nota a tutti il fatto che il corteggiatore della Galgani, l’italo venezuelano Juan Luis Ciano, ha un comportamento a dir poco curioso con la dama, con cui non riesce a far scattare la passione. I due hanno passato perfino una notte insieme a Torino, ma sembra che Ciano si sia addormentato, stremato dalla stanchezza.

Mentre Gemma non fa mistero di essere in una fase di forte innamoramento – non amore però, come ha tenuto a precisare la dama – Ciano ancora non prova quel sentimento per la torinese, fermandosi piuttosto ad una affettuosa amicizia. I continui attacchi di Armando – che stavolta hanno messo in seria difficoltà il cavaliere – come le accuse del pubblico e i dubbi di Gemma hanno indotto il cavaliere a frenare e forse a fare un passo indietro rispetto alla conoscenza della Galgani, che sembra solo soffrire da tutta questa situazione. Per sapere cosa succederà tra i due, bisogna seguire le prossime puntate del Trono over.