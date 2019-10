U&D over, il gioco della mela di Gemma e Jean Pierre scatena l’ironia di Tina Cipollari

Gemma Galgani è ancora una volta, insieme a Ida Platano, la protagonista della puntata di inizio settimana del 14 ottobre 2019, non celando il suo spiccato interesse per il cavaliere di Torino, Jean Pierre, che però non sembra corrispondere totalmente la dama, considerando la loro frequntazione, come sottolineato dalla Cipollari, solo un’amicizia.

Il cavaliere ha spiegato ai presenti in studio che non ha visto Gemma per tutta la settimana a causa di alcuni impegni improrogabili della dama torinese, ma questo non ha impedito ai due di sentirsi. La conduttrice, si sa, non ama molto girare intorno ai discorsi e alle cose, quindi chiede a Jean Pierre cosa gli piace di Gemma.

Il gioco della mela di Gemma e Jean Pierre

Una domanda breve, precisa, concisa ed incisa a cui il cavaliere replica con altrettanta immediatezza, dicendo che la cosa che gli piace di più di Gemma sono gli occhi. Parole che hanno scatenato la reazione dell’opinionista della trasmissione e acerrima nemica di Gemma, Tina Cipollari, che ha chiosato dicendo: “quando non vuoi dire che una persona non ti piace si risponde sempre così“.

Anche Gemma prova un certo trasporto per il fascinoso cavaliere, tanto da svelare in puntata di essere pronta a dargli un bacio passionale. Gemma, si sa, ama molto la musica e i pezzi romantici, così chiede di poter ballare con il cavaliere un brano di Alessandra Amoroso a lei molto caro, “Comunque andare”.

Tina non resiste alla tentazione di punzecchiare ancora una volta la Galgani, infatti a commento degli ultimi eventi dice: “Per lei c’è sempre il tempo delle mele“, ma quando Maria propone il gioco della mela Tina lancia l’ultima battuta al vetriolo: “dobbiamo anche vedere il gioco della caduta delle dentiere“.

Il gioco della mela è un’occasione per far avvicinare Gemma e Jean Pierre, ma anche Ida e Riccardo. Gemma sembra proprio voler dare un bacio al cavaliere, approfittando della situazione. Jean Pierre però non sembra proprio a suo agio in quella situazione, anche in considerazione del suo parziale disinteresse nei confronti della torinese, tale da sollecitarla a frequentare altri cavalieri.