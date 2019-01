U&D Over, il fratello di Tina Cipollari fa un bellissimo gesto nei confronti di Gemma Galgani

Oggi 9 gennaio 2019 è andata in onda una nuova puntata del trono Over con la presenza inaspettata del fratello di Tina Cipollari. Giuliano infatti è stato chiamato dalla Vamp per fare uno scherzo ad Angela per dimostrare che la signora è interessata a trovare solamente uomini affascinanti ma con il portafoglio pieno.

Maria De Filippi era a conoscenza di questo invito mentre Gianni Sperti è rimasto di stucco quando ha scoperto che l’uomo in questione era il fratello della sua collega opinionista. Immediatamente infattti ha voluto sapere come fosse Tina nella vita privata mentre Giuliano ha dichiarato che, nonostante i due non si vedano spesso per questioni lavorative, tra di loro c’è un bellissimo feeling.

Emozionatissima anche la Cipollari che mentre il fratello cercava di presentarsi non solo alla padrona di casa Maria ma a tutto il pubblico di Uomini e Donne, continuava ad ammirarlo orgogliosa. Educato e pacato rispetto alla sorella Tina, l’uomo congedandosi ha voluto fare un gesto che ha letteralmente sorpreso tutti ma in primis l’acerrima nemica della Cipollari ovvero Gemma Galgani.

Giuliano infatti ha voluto stringere la mano della dama torinese che di certo non si è tirata indietro dimostrando rispetto per la donna ma soprattutto andando contro il parere della sorella. Tina infatti non si è accorta di nulla perchè nel frattempo era uscita dietro le quinte ma sicuramente vedendo le registrazioni andrà su tutte le furie.

Il nuovo anno infatti tra le due dame non è iniziato per il meglio visto che la Vamp si è nuovamente scagliata contro Gemma lanciandole una bottiglietta d’acqua in testa. La speranza che tra le due le cose si sistemino continua a tenere banco nei tantissimi telespettatori che, ultimamente, hanno spesse volte dimostrato insofferenza contro questo tipo di comportamento definendo ‘bullismo‘ l’atteggiamento nettamente sbagliato dell’opinionista Tina Cipollari.