U&D Over, Ida Platano ritorna nel programma di Maria De Filippi. Riccardo Guarnieri: "Vorrei risentirti"

Ida Platano ha accettato di ritornare nel parterre del trono Over di Uomini e Donne e nella puntata di martedì 14 maggio ha avuto nuovamente un confronto con Riccardo Guarnieri. Il cavaliere tarantino aveva infatti espressamente chiesto alla redazione di chiamare la dama bresciana per parlare con lei di alcune cose molto importanti.

Davanti ad un Gianni Sperti ed una Tina Cipollari basiti e senza parole, ha fatto infatti il suo ingresso in studio Ida bellissima come non mai ma soprattutto abbronzatissima dopo il suo viaggio in Madagascar con l’uomo della sua vita ovvero suo figlio. E’ Maria infatti a chiedere immediatamente ad Ida come sta e la stessa risponde “Sto bene Maria grazie. Mi vogliono bene tantissime persone e questo mi ha aiutato molto”.

Per quanto riguarda Riccardo, la Platano ammette di essere rimasta sconvolta dalla chiamata da parte della redazione e di non aver provato nessun piacere in merito. Parole dure quelle usate da Ida che fanno rimanere perplesso anche il Guarnieri il quale continua comunque a chiedere spiegazioni in merito.

“Riccardo io la mia faccia ce l’ho sempre messa, non ho paura di niente. Tu sei uno che sconvolge mentalmente” chiosa infatti Ida. La dama confessa altresì di essere rimasta sveglia due notti a pensare il perchè di tale chiamata considerando il fatto che Riccardo è una persona che ha sempre accumulato il suo orgoglio “Anche io sono orgogliosa come persona ma spesse volte l’ho messo da parte” dichiara ancora Ida.

Secondo la dama bresciana ora sembra veramente assurdo che, dopo che Riccardo ha conosciuto tante donne, abbia richiesto la sua presenza in trasmissione. “Passata la rabbia resta solo un bel ricordo. Gli errori li abbiamo commessi entrambi. Oggi ti dico che se tu vuoi vorrei risentirti” ha risposto Riccardo ma Ida è stata categorica spiegando che, se fosse stato veramente interessato, l’avrebbe cercata fuori dal programma.