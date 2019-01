U&D Over, Ida Platano ritorna in trasmissione pronta a ritrovare l’amore: "Voglio darmi un’altra possibilità!"

Al Trono Over di Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai e anche nella puntata andata in onda oggi 28 gennaio 2018 i telespettatori hanno avuto l’onore di assistere a un ritorno molto gradito in trasmissione. Maria De Filippi, a sorpresa, ha infatti annunciato l’entrata di Ida Platano dopo la rottura con il cavaliere Riccardo Guarnieri presente anche lui nel parterre.

Pronta a rinnamorarsi nuovamente ma soprattutto di credere ancora nell’amore dopo la delusione con il Guarnieri, la dama di Brescia ha spiegato le motivazione che l’hanno convinta a ritornare al trono Over di Uomini e Donne. “Sto meglio. Non è ancora del tutto superata, il mio cuore ancora deve recuperare. So che lui si sta rapportando ad altre e mi ha fatto anche male vederlo” ha infatti chiosato Ida.

Amareggiata e ancora delusa del comportamento del cavaliere tarantino, Ida ha spiegato altresì che il suo intento lo scorso anno era quello di trovare il suo guerriero ma purtroppo questo non è successo e oggi vuole darsi un’altra possibilità “Non nego che non sarà facile, non so come sarà ma provo” ha dichiarato la Platano. Inutile dire che l’opinionista Gianni Sperti, oltre ad essere molto felice del ritorno di Ida, ha anche cercato in ogni modo di difenderla da Riccardo che prontamente si è messo sulla difensiva.

“Io le auguro di trovare la persona giusta e quando dice che non sarà facile lo capisco perfettamente” ha infatti chiosato il cavaliere innescando uno scontro verbale proprio con la sua ex compagna. Le accuse tra i due si sono susseguite soprattutto in merito alle cause che hanno portato la rottura della loro storia d’amore molto seguita anche a Temptation Island.

A prendere le difese di Ida anche David che ha puntato il dito contro Riccardo e il suo disiniteressamento totale nei confronti della dama di Brescia visto che, non appena ritornato in trasmissione, ha lasciato il numero a moltissime ragazze presenti nel parterre femminile. Ida ammette di essere ancora molto presa dal cavaliere tarantino ma di voler voltare pagina con la speranza di trovare un altro guerriero.