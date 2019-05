U&D Over, Ida Platano risponde alle richieste di Riccardo Guarnieri: "Non voglio farmi più del male"

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono sicuramente i protagonisti principali del trono Over di Uomini e Donne e, stando alle ultime registrazioni, di due potrebbero ritornare insieme. E’ stato proprio il cavaliere tarantino a chiedere alla redazione di far ritornare la dama bresciana in trasmissione ma è la stessa Ida, ora, ad avere dubbi sul suo ex.

Con una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, la Platano infatti ha confessato che all’inizio, appena uscita dal programma sperava che lui la contattasse e ripensasse di tornare con lei. Poi, passati un po’ di giorni, non era affatto pronta a ciò che dopo è effettivamente successo. Quando qualche giorno fa la redazione l’ha avvisata che Riccardo voleva rivederla, è rimasta parecchio turbata dalla cosa, spiazzata, incredula.

“Una parte di me aveva intuito che ci aveva ripensato ma non ero per nulla tranquilla. Non sono riuscita a dire a nessuno quello che stava succedendo e sono stata agitata per giorni, tanto da non dormire. Ho pensato parecchio a cosa potesse essere passato a Riccardo per la testa, ma non mi sono data riposte concrete” ha infatti chiosato la dama bresciana. Ida infatti sembra avere molti dubbi nei confronti di Riccardo ma soprattutto non si sente pronta a dargli una seconda possibilità.

Ida, oggi come oggi, ha solo bisogno di pensare a ciò che è successo perché non vuole più farsi del male. Sono passati ben otto mesi dalla fine del rapporto con Riccardo e nel frattempo, Ida è riuscita a costruirsi una corazza affinchè il cavaliere non possa più ferirla. “Voglio prendermi del tempo per pensare, devo tutelare me e mio figlio perché, anche se i sentimenti non passano, non cambia il fatto che io ho sofferto molto per Riccardo. Stavolta ci andrò con i piedi di piombo, sarò cauta” ha rivelato ancora Ida.

La dama non capisce perchè Guarnieri non sia andato a cercarla fuori dal parterre di Uomini e Donne e se fosse stata al suo posto avrebbe sicuramente agito diversamente anche perché la redazione non impedisce di sentire qualcuno o di mandare un messaggio. Ida ha confessato di essere molto confusa al riguardo e di voler pensar bene a cosa farà in futuro con Guarnieri.