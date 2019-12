U&D Over, grande intervento di Maria De Filippi per Riccardo: "Ida si è sentita usata"

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, dedicata ai senior del Trono Over, si è tornati a parlare della storia tra Ida e Riccardo, che hanno catalizzato ormai da mesi l’attenzione del pubblico televisivo con i loro problemi, battibecchi e accuse reciproche, ma anche improvvisi riavvicinamenti.

Ida ha sorpreso tutti rivelando i dubbi che la porterebbero ancora una volta a voler chiudere un legame, che ormai l’ha stancata. Sembra proprio che, nonostante i recenti incontri, Ida non senta più quel trasporto necessario per portar avanti una relazione, stanca e pressata dalle continue discussioni e nell’attendere i tempi elefantiaci di Riccardo, che non sembra mai pronto a fare un passo importante.

L’intervento di Maria nei confronti di Riccardo

Dopo l’entrata in studio di Riccardo, i due protagonisti hanno continuato a tergiversare, poi però Maria ha cercato di fare il punto della situazione cercando di far capire le ragioni dell’uno e dell’altro. La De Filippi si rivolge in particolar modo al cavaliere tarantino, rappresentandogli sostanzialmente quelle che sono le paure della Platano.

Maria ripercorre velocemente le principali tappe della storia tra Ida e Riccardo, parlando dell’amore che – nel periodo in cui Riccardo stava con altre persone – era diventato quasi un’ossessione da parte della Platano nei confronti del tarantino, che in quel momento apparentemente comunque sembra voler altro, poi la lettera di Guarnieri alla bresciana dove il cavaliere ha rappresentato tutto il suo amore per la dama.

In seguito a quella lettera – come ha ben ricordato e sintetizzato Maria – Ida è ritornata con Riccardo, ma ha anche accettato contemporaneamente la paura di star male. Poi rivolgendosi a Riccardo, Maria dice: “Quando tu sminuisci il fatto di non volerla fisicamente, stai sminuendo una cosa che però è importante“, anche perché in quell’anno e mezzo quando ci sono state le altre donne, anche quell’aspetto fa soffrire una persona.

Maria tiene a che Riccardo capisca che: “Quando lei ti riprende si aspetta amore, passione e coinvolgimento, dichiarazioni, fatti” – quindi ha aggiunto che quando Ida non li ha visti si è rintanata dietro un muro. Nel filmato fatto vedere prima della loro entrata infatti si sente Ida dire che si è sentita la pedina di Riccardo. Maria, interpretando il pensiero di Ida, prosegue nel dire a Riccardo: “Quello che Ida ti vuol dire è: “io sono diventata fredda perché mi sono sentita usata”“.

Ida a questo punto è intervenuta dicendo che lei cerca solo di difendersi da tutto questo dolore vissuto, che la fa ancora star male. Ma per la dama c’è ancora una sorpresa che la lascerà senza parole.