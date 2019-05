U&D Over, Gianni Sperti sbotta contro Riccardo e difende Ida Platano: "Non sei chiaro!"

Nella puntata del trono Over di Uomini e Donne in onda martedì 21 maggio Riccardo Guarnieri ed Ida Platano hanno avuto l’ennesimo confronto nel quale i due sembrano non essere arrivati ad un punto d’incontro. Il cavaliere tarantino vorrebbe più tempo mentre Ida è stanca di aspettare e vorrebbe conferme da parte del Guarnieri.

Gianni Sperti, dopo aver ascoltato le parole di Riccardo, è sbottato cercando in ogni modo di difendere Ida ma soprattutto facendo capire al cavaliere che chi sta sbagliando è sicuramente lui con il suo atteggiamento. “Tu fai tutto, lasci Ida perchè non ti va bene. Prendi Roberta la porti a Taranto e la molli. Prendi Stefania e la molli. Richiami Ida e pretendi che lei ti creda!” ha infatti chiosato l’opinionista serafico.

Gianni ha continuato puntando il dito contro il cavaliere e sottolineando quanto lo stesso dovrebbe dimostrare alla Platano di essere interessato a lei e di averla richiamata in trasmissione perchè vuole riconquistarla. Ida, dal canto suo, ha continuato a ribadire di provare ancora interesse per il cavaliere tarantino ma ha paura che passata l’estate Riccardo possa dirle “ciao” e ritornare nuovamente al trono Over di Uomini e Donne.

Guarnieri ha continuato a difendersi in ogni modo sottolineando che ciò che ha provato con Ida non l’ha mai provato con nessuna ma non capisce cosa la dama bresciana si aspettasse da lui, forse che le dicesse di amarla. “Non sei chiaro Riccardo. Ida non si aspettava un ti amo ma nemmeno un ti voglio bene!” risponde serafico Gianni Sperti.

Anche Maria De Filippi ha voluto intromettersi nella discussione sottolineando come sia stato Riccardo a cercare Ida e questo suo comportamento ha creato sicuramente un’aspettativa nei confronti della dama di Brescia. “Ida non è serena perchè non crede in te. Ma non ci crede nessuno Riccardo!” ha concluso Gianni furioso con il cavaliere tarantino.