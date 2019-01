U&D Over, Gianni Sperti furioso contro Riccardo Guarnieri: "Sei uno str**zo!"

Gianni Sperti è stato protagonista di un duro scontro nei confronti di Riccardo Guarnieri avvenuto oggi 29 gennaio 2019 nel parterre dei Trono Over. Tutto è iniziato perchè Stefano, ex frequentatore di Pamela, ha puntato il dito contro Riccardo Guarnieri reo di essersi intromesso nella loro storia.

Stefano e Pamela hanno avuto un diverbio la scorsa settimana e sembra che Riccardo abbia preso la palla al balzo per uscire con la dama tarantina. Questa cosa ha mandato su tutte le furie non solo Stefano ma anche l’opinionista Gianni Sperti che è letteralmente sbottato contro il cavaliere e il suo ritorno in trasmissione a Uomini e Donne.

“Sei uno str**zo Riccardo…Tu non riesci a costruirti una relazione e quindi distruggi quelle degli altri…” ha infatti chiosato l’ex ballerino di Amici prendendo in considerazione anche la storia ormai finita proprio tra il cavaliere e Ida Platano presente anche lei nel parterre di Uomini e Donne. Pamela è sembrata invece molto confusa dalla situazione tanto che ha cercato di difendersi in ogni modo nei confronti di Stefano ma senza ottenere risultati.

Il cavaliere ha deciso di interrompere ogni tipo di rapporto con lei anche se ha ribadito comunque di provare sentimenti molto forti nei suoi confronti. Riccardo ha continuato comunque a prendere le difese di Pamela attaccando lo stesso Stefano che in più volte si è rivolto verso il cavaliere con il nomignolo di “Riccardino” e paragonandolo ad un bambino.

Gianni Sperti, d’accordo con Stefano e il suo pensiero, ha invece preso la palla al balzo per complimentarsi con Biagio e Caterina, una coppia molto innamorata che oggi ha deciso di uscire dal programma dopo aver estasiato tutti i telespettatori e il pubblico presente in studio con una proposta di matrimonio “Permettimi di dire Maria di quanto siano belli Caterina e Biagio rispetto a tanti quaquaraqua qui dentro…Uomini e Donne è questo…” ha concluso Gianni.