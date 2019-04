U&D Over, Gian Battista Ronza cacciato dalla trasmissione. L’assistente di Maria De Filippi spiega cosa è successo

Nella puntata del trono Over in onda mercoledì 3 aprile 2019, Gian Battista Ronza è stato letteralmente cacciato dalla trasmissione da Maria De Filippi su segnalazione di Gianni Sperti. La padrona di casa infatti, dopo l’affaire che lo aveva visto protagonista con Claire, gli aveva comunque dato la possibilità di rimanere nel parterre del trono Over ma questa volta sembra che il cavaliere genovese abbia veramente esagerato.

Inutile dire che i telespettatori affezionati al programma e gli utenti del web non vedevano di buon occhio Gian Battista e aspettavano con trepidazione questo momento. Erano infatti settimane che il pubblico chiedeva a gran voce a Maria l’allontanamento del cavaliere genovese dal trono Over.

Nella puntata di oggi 3 aprile 2019, Gianni Sperti infatti ha rivelato che una collaboratrice fidata di Queen Mary è stata “maltrattata” dal cavaliere. A parlare direttamente è la stessa Ida che racconta nel dettaglio quanto accaduto dietro le quinte asserendo “Mi ha chiesto chi sono, io gli ho spiegato che sono della produzione. Io so quello che fate lì dietro. Lei con una sigaretta in mano ha buttato giù la porta del box, spintonata, come si può dire. Per uscire fuori dagli studi, per buttare giù quell’altra porta, mi ha dato una botta così, qua”.

Davanti a quanto raccontato dalla sua assistente, Queen Mary non può far altro che chiedere a Gian Battista di lasciare lo studio mentre quest’ultimo continua a difendersi in tutti i modi puntando il dito contro Gianni Sperti e la stessa Ida che, a suo avviso, non direbbero la verità “Non sei corretta, non sei una persona corretta” chiosa infatti il cavaliere genovese.

Nel frattempo, Anna ovvero la dama con la quale Gian Battista aveva iniziato una conoscenza, delusa e amareggiata decide di alzarsi dal centro dello studio per accomodarsi nel parterre femminile mentre lo studio in visibilio non ha potuto far altro che applaudire alla padrona di casa Maria De Filippi per la decisione presa.