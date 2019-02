U&D Over, Gian Battista e Claire prendono in giro il programma e vengono scoperti

Gian Battista e Claire del trono Over di Uomini e Donne si sono resi oggi 4 febbraio 2019 protagonisti di un fatto alquanto increscioso all’interno del parterre di Queen Mary. Una telespettatrice affezionata al programma, qualche giorno fa li ha incontrati all’interno di un bar e ha deciso di filmarli proprio mentre i due si stavano mettendo d’accordo per imbrogliare la redazione.

Questo video incriminato è stato fatto recapitare direttamente all’opinionista Gianni Sperti che sappiamo benissimo non ha mai creduto alla coppia ma anzi, ha sempre dichiarato di vedere Gian Battista e Claire molto falsi. Ecco dunque che l’ex ballerino di Amici ha dimostrato ciò che temeva ovvero che i due, in tutti questi mesi, hanno preso in giro non solo la redazione ma anche la padrona di casa Maria De Filippi e il pubblico affezionato al programma.

Inutile dire che non appena il filmato è stato mandato in onda tutti i cavalieri e le dame presenti nel parterre sono rimasti indignati mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari non aspettavano altro che vedere le facce dei due diretti interessati. Ecco dunque che sia Gian Battista che Claire sono entrati in studio inconsapevoli di tutto quello che era successo nel frattempo ma soprattutto di ciò che sarebbe accaduto subito dopo.

Maria De Filippi, dopo averli messi al corrente, non ha potuto fare altro che assecondare l’ira di Gianni Sperti che immediatamente ha chiosato “Vi dovreste vergognare alla vostra età. Siete due impostori, due truffatori” appoggiato altresì da tutto il pubblico che immediatamente ha applaudito alle parole dell’opinionista. I due non si sono giustificati ma anzi hanno cercato di far valere la loro posizione ma inutilmente visto che ormai l’imbroglio era venuto a galla.

I due cercavano dunque un modo per rimanere nel programma in modo da avere tutta la visibilità possibile. Incontenibile anche la delusione di Gemma e Valentina nei confronti di Gianbattista mentre Tina Cipollari ha ribadito il fatto che molti aspirano al parterre di Uomini e Donne solamente per business.