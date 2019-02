U&D Over, Gian Battista e Claire ancora protagonisti del parterre. La reazione di Maria De Filippi spiazza tutti

Gian Battista e Claire sono stati nuovamente i protagonisti della puntata di oggi 13 febbraio 2019 del trono Over dopo che nei giorni scorsi era stato mandato in onda un video che li ritraeva intenti a confabulare ai danni della redazione del programma. A prendere la parola inizialmente è proprio Gian Battista che intende a tutti i costi dire la sua su questa vicenda.

“Io non ci sto! Sono arrivato a Uomini e Donne per trovare una donna che mi vuole bene, non voglio una donna che mi cambia come vuole lei” ha chiosato infatti il cavaliere genovese. A tal proposito lo stesso chiede espressamente a Maria De Filippi di poter rimanere nel parterre per trovare la donna giusta con la quale uscire dalla trasmissione.

Inutile dire che a questa richiesta il pubblico e anche gli opinionisti presenti in studio hanno immediatamente espresso il loro parere negativo ritenendo addirittura fuori luogo tale proposta. “Il più pulito c’ha la rogna!” risponde infatti Gianni Sperti mentre Maria continua a pensare che il cavaliere genovese abbia solamente messo in atto le “istruzioni” della dama.

Sembra dunque che il cavaliere sia stato solamente una vittima in questa situazione e la colpa sia da attribuire solamente a Claire. “Sei una donna molto pericolosa, hai una mente diabolica, sei una stratega!” chiosa infatti Tina Cipollari mentre la dama continua a difendersi a tutti i costi dichiarando altresì di poter avere anche lei la possibilità di trovare l’amore all’interno del parterre di Uomini e Donne.

E’ a questo punto che Queen Mary riesce a spiazzare tutti coloro i quali credevano che la padrona di casa si sarebbe infuriata e invece rivela apertamente “Io penso di essere una persona educata e dalla porta non caccio nessuno, sta alla vostra coscienza decidere se sia il caso rimanere”. Basiti Gianni e Tina non credono alle proprie orecchie mentre la conduttrice resta ferma sulla sua decisione.