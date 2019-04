U&D Over, Gemma volta pagina con Stefano ma rimane delusa. Piergiorgio attacca duramente Rocco

Nella puntata del trono Over in onda lunedì 1 aprile 2019 protagonisti del parterre, ancora una volta, sono stati sicuramente Gemma Galgani e Rocco Fredella che, come ormai ben sappiamo, hanno deciso di chiudere definitivamente la loro conoscenza decidendo di frequentare altre persone del dayting show.

La puntata è iniziata proprio con Rocco che in ogni modo cerca di dare le sue spiegazioni in merito all’ormai annosa ‘Decisione’ dichiarando apertamente di non voler più frequentare Gemma la quale ammette senza tanti preamboli di essere d’accordo anche lei con questa affermazione visto che da parte sua non c’è sicuramente interesse.

Al Fredella dunque non resta altro che alzarsi e ritornare a sedersi al suo posto insieme agli altri cavalieri del trono Over ma è proprio a questo punto che Piergiorgio decide di fargli una vera e proprio ramanzina. Secondo il cavaliere infatti, Rocco avrebbe sbagliato nei confronti di Gemma soprattutto perchè non basta solamente creare una festa in un Castello per rapire il cuore di una signora.

Rocco infastidito dalle parole di Piergiorgio risponde per le rime prendendolo in giro pesantemente trovando disaccordo non solo nel pubblico presente in studio ma anche in Barbara De Santi che svela di trovare poco carino il suo comportamento. Nel frattempo Gemma fa un annuncio alquanto scioccante ammettendo di aver cenato nuovamente con Stefano il quale si sta sentendo anche con Simona.

Gemma dichiara altresì di essere molto interessata a lui ma Stefano confessa di non volere nulla di più che un’amicizia con la dama torinese considerando anche il fatto che lo stesso è molto più giovane di lei. La Galgani riesce a sollevare non poche polemiche quando ammette di voler comunque continuare a conoscerlo ma resta delusa quando Stefano decide di invitare Simona a ballare al centro del parterre del trono Over di Uomini e Donne.