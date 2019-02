U&D Over, Gemma vicina a Marcello sembra aver dimenticato del tutto Rocco Fredella

Gemma Galgani è sicuramente la protagonista principale del trono Over di Uomini e Donne e, dopo aver concluso definitivamente la sua frequentazione con Rocco Fredella, è pronta per buttarsi a capofitto in una nuova storia d’amore. Sembra infatti che la dama torinese abbia trovato in Marcello l’uomo giusto.

Dello stesso avviso non sembrano però essere Tina Cipollari che, vicina a Rocco, non ha per nulla gradito il comportamento di Gemma nei confronti del cavaliere di Piacenza. La dama di torino infatti, dopo una frequentazione che sembrava una favola, ha deciso infatti di chiudere definitivamente e anzi ha continuato a ribadire di essere più che convinta che Rocco sia in trasmissione solamente per visibilità.

Con Fredella dunque non sembra ci siano più possibilità mentre invece con Marcello, Gemma ha ritrovato quel sorriso che da parecchio tempo mancava suo sul viso. La Galgani infatti non ha mai nascosto di voler trovare l’uomo giusto con il quale abbandonare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi e forse, quell’uomo, potrebbe essere proprio Marcello.

Sicuramente dello stesso avviso non sembrano essere Tina Cipollari e Gianni Sperti che spesse volte hanno puntato il dito contro la dama e la sua voglia di business. Questa volta però Gemma sembra essere convinta della sua scelta ma soprattutto decisa di voler intraprendere la conoscenza con Marcello accantonando definitivamente Rocco Fredella.

Non ci resta dunque che attendere per vedere come si evolverà appunto la conoscenza e la storia tra Gemma e Marcello ma soprattutto cosa ne penserà il cavaliere di Piacenza di questo comportamento. Nelle puntate scorse infatti, lo stesso si era detto molto deluso e amareggiato dal dietro front da parte della Galgani e di essersi sentito usato pesantemente trovando appunto l’appoggio non solo negli opinionisti del programma ma anche in buona parte del pubblico affezionato al programma di Queen Mary.