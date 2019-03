U&D Over: Gemma rifiuta Rocco mentre Tina, Barbara e Michele insorgono contro di lei

La puntata del trono Over di oggi 11 marzo 2019 ha visto nuovamente protagonisti Gemma e Rocco ma soprattutto la famosa “Decisione” o in questo caso il rifiuto da parte della dama torinese nei confronti del cavaliere piacentino. Rocco ormai sappiamo aver organizzato una serata bellissima ed emozionante al Castello mentre Gemma invece sin da subito non sembrava essere tanto convinta.

Proprio per questo motivo, la Galgani ha voluto spiegare in ogni modo il motivo della sua decisione ma senza riuscirci dal momento che appena palesata in studio è stata immediatamente ricoperta di critiche. “Ha ragione Rocco, a lei non gliene frega niente…” ha infatti chiosato l’opinionista Gianni Sperti ribadendo nuovamente il suo appoggio totale al cavaliere piacentino.

I due sembrano non aver avuto più contatti ne tantomeno dialogo dalla sera della decisione e del conseguente rifiuto ma Gemma tiene a precisare che è stata una frequentazione ricca di alti e bassi e che non si sarebbe assolutamente aspettata questo finale. “Lui ha proprio spento la scintilla!” chiosa Gemma mandando su tutte le furie la sua acerrima nemica Tina che spesse volte, durante la sua frequentazione con Rocco, l’ha tacciata di pensare solamente al business.

“Porti sfiga, guarda la faccia che c’hai!” continua ancora la Cipollari ribadendo il fatto che la dama torinese, durante la sua lunga permanenza al trono Over di Uomini e Donne, è stata con moltissimi altri uomini. “Sono stati tre!” risponde invece Gemma cercando l’approvazione almeno di Gianni che invece continua a dare ragione a Rocco.

A metterci il carico da novanta ci pensa anche Barbara De Santi che ha sempre attaccato la dama torinese sul suo atteggiamento ma soprattutto sul suo non interesse nei confronti di Rocco. “Ti ha invitato a iniziare un percorso insieme, ti ha invitato su una carrozza per camminare insieme, ma tu pensi male!. Cosa vuoi da Rocco? Io sono obiettiva e oggettiva” chiosa la dama di Sirmione trovando concorde anche Michele che nonostante ammetta di provare affetto per Gemma è convinto che a lei interessasse solamente la cornice e non Fredella.