U&D over, Gemma litiga con Tina e poi si sfoga contro Juan Luis: "Non mi hai mai difesa"

Puntata scoppiettante quella del 5 dicembre del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne“, che è stata ancora una volta dedicata interamente agli over. A catalizzare l’attenzione sono state le vicende che hanno visto protagonista Juan Luis Ciano, corteggiato da Tina Cipollari – che gli fa trovare foto ricordo nel camerino – ma anche da una nuova dama, Simonetta, con cui il cavaliere ha ballato suscitando la gelosia di Gemma Galgani.

Per la dama torinese è stata sicuramente una puntata molto difficile, tra le continue insidie di Gemma e le svariate frecciatine che Ciano le ha mandato durante la puntata, rivendicando il suo diritto ad essere libero nel poter interagire con le altre dame, non trovando nulla di male nel suo comportamento, sempre improntato all’insegna della cortesia, del rispetto e dell’educazione.

Lo sfogo di Gemma Galgani

Sono già diverse settimane che la Galgani si sente “rimproverare” da Ciano, che proprio nei giorni scorsi ha dato alla dama una sorta di ultimatum. La gentilezza che Ciano riserva anche alle altre donne in studio – compresa la Cipollari – suscita ormai più di un dubbio e di una incertezza nella Galgani, che oltre a tante belle parole, ha ricevuto dall’italo-venezuelano solo un bacio a stampo e niente altro.

Dopo il ballo di Juan Luis con Simonetta, Gemma esplode e si lascia andare ad uno sfogo senza precedenti. Sollecitata da un battibecco con Tina, la dama sottolinea il fatto che non le va giù il fatto che Tina vada a stuzzicare una situazione di conoscenza, qual è quella sua con Juan Luis. Gemma ammette anche di non essere affatto contenta che Juan Luis abbia ballato con Simonetta.

Tirato in ballo Juan Luis replica: “Gemma, è solo un ballo“, parole a cui la Galgani ha replicato: “Si, ho capito” – per poi aggiungere con tono sarcastico – “com’è bello farsi vedere come siamo educati, come siamo buoni, come siamo trattenuti“. Anche Gemma grida a voce alta il suo diritto di poter essere ciò che è.

“Io sono quella che sono, nel momento in cui lo sono” – aggiunge Gemma, per poi chiosare dicendo di non star lì ad atteggiarsi facendo la parte di quello che è tutto perfetto. Poi la dama ha continuato ad attaccare la Cipollari, sottolineando il suo atteggiamento malizioso nei confronti di Juan Luis, danneggiando così volutamente la sua storia con il nuovo cavaliere.

Gemma però lamenta anche qualcosa di diverso, cioè il fatto che Juan Luis non l’abbia ancora apertamente difesa dagli attacchi di Tina. Per cercare di rassicurare la Galgani, Juan Luis le ha detto: “Non è importante cosa fanno gli altri, è importante ciò che faccio io“, parole a cui Gemma ha replicato sarcastica: “Infatti, lo vedo“: