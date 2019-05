U&D Over, Gemma Galgani stuzzica la rivale Tina Cipollari: "Non urlare, si sgonfiano le labbra"

Gemma Galgani e Tina Cipollari sono state nuovamente le protagoniste del parterre del trono Over di Uomini e Donne e, dopo essere arrivate quasi alle mani con tempestivo intervento della padrona di casa Queen Mary, hanno continuato anche durante la puntata in onda martedì 7 maggio 2019. Nonostante ormai questa stagione di Uomini e Donne stia volgendo al termine, le due dame non riescono ad andare d’accordo e non passa settimana che la vamp di Viterbo abbia da ridire su Gemma.

La dama di Torino, nella puntata di martedì 7 maggio del dating show di Maria De Filippi, ha esagerato nei confronti di Tina arrivando addirittura a dichiarare “Non urlare troppo che si sgonfiano le labbra”. Inutile dire che la reazione dell’opinionista non si è fatta attendere e, anche questa volta, grazie a Queen Mary non si è sfiorata la rissa.

Furiosa, Tina ha allora preferito lasciare la sua seduta accanto all’amico Gianni Sperti e recarsi tra il pubblico dove è stata accolta non solo a braccia aperte ma soprattutto da moltissime sue fan che non hanno perso tempo per darle man forte nei confronti di Gemma. Intanto la dama torinese, su consiglio di Maria De Filippi, ha deciso di spostarsi onde evitare di essere nuovamente attaccata fisicamente da Tina.

“Sono tutte tue amiche di condomino” ha infatti chiosato la Galgani nei confronti della sua acerrima nemica e delle signore del pubblico vicine all’opinonista. Tina si è dimostrata molto soddisfatta dell’affetto ricevuto dal pubblico mentre Gemma non ha potuto far altro che accettare un ballo consolatorio da parte di Salvatore.

In molti si stanno infatti chiedendo se effettivamente il cavaliere di Torino riuscirà a far breccia nel cuore della Galgani che ha ammesso di aver passato con lui una bellissima serata ma non aver di certo provato nessuna attrazione fisica. Se sono rose fioriranno e non ci resta dunque che attendere le nuove registrazioni del trono Over per scoprirne di più.