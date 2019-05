U&D Over, Gemma Galgani si sfoga dopo l’uscita di Rocco: "Non posso assumermi questa responsabilità. Non ce la faccio!"

Gemma Galgani si è lasciata andare ad un duro sfogo dietro le quinte dopo che Rocco Fredella, durante la scorsa puntata, ha deciso di abbandonare il trono Over di Uomini e Donne. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno dato la colpa alla dama torinese tacciandola di aver accusato spesse volte il cavaliere piacentino di essere nel dating show solamente per visibilità.

Durante la puntata del trono Over in onda lunedì 13 maggio, Gemma si è abbandonata alle lacrime rivelando di non essere di certo lei la causa della decisione di Rocco. La dama torinese infatti, ha confessato di essere rimasta molto amareggiata dalle parole di Gianni tanto da paragonarle ad un “metorite” piombatole addosso.

“Gianni mi ha puntato il dito contro come se la situazione catastrofica di Rocco derivasse da me. Che cosa potevo fare se le cose oltretutto non le sapevo?” ha chiosato infatti Gemma amareggiata da quanto successo. La dama oltretutto ha continuato a ribadire di sentirsi una donna pulita nelle sue emozioni e nei suoi sentimenti tanto da sembrare spesse volte anche ingenua ma soprattutto, in certe occasioni, un po’ bimba.

Gemma ha altresì confessato di essersi sentita molto smarrita ma anche tradita nei suoi valori: ciò che fa più male alla dama torinese è il fatto di essere arrivata a questa età con la speranza di trovare una persona da amare e non sicuramente per buttare via tutto. “Non me lo posso permettere perchè è come se buttassi me stessa in un cassonetto” ha infatti dichiarato tra le lacrime Gemma.

Gianni Sperti dopo aver ascoltato le parole della dama non ha potuto fare a meno che replicare che a suo avviso le lacrime di Gemma sono di coccodrillo perchè sa di aver sbagliato e proprio per questo motivo ci piange. Anche il pubblico sembra pensarla esattamente come l’opinionista e spera nel ritorno di Rocco.