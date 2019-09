U&D Over, Gemma Galgani si commuove, Barbara De Santi l’attacca: "C’è bisogno di piangere?"

La prima puntata del celebre dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” dedicato agli over è andata in onda lunedì 16 settembre alle 14,45 circa – subito dopo la soap opera spagnola “Una Vita” – sulla rete ammiraglia Mediaset, dove i tanti fan del programma hanno potuto rivedere alcuni protagonisti storici del programma, come Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Barbara De Santi e tanti altri.

Ospiti del primo appuntamento anche due ex protagonisti del Trono Over, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che tra pochi giorni avranno la loro prima bambina. Nell’ascoltare i racconti della coppia, la dama torinese non ha potuto trattenere la commozione, complimentandosi con Ursula per la grande pazienza avuta e la bravura nell’aver contribuito a far diventare Sossio l’uomo che è oggi.

Barbara De Santi attacca Gemma Galgani

Le lacrime di Gemma non sono però piaciute a Barbara De Santi, che si è innervosita ed ha lanciato la sua prima freccitina al veleno contro Gemma: “C’è bisogno di piangere? Tu quando sei qui fai così, ma quando sei per strada queste lacrime non escono“, parole che la dicono lunga sul fatto che la De Santi riceve numerose segnalazioni ed inormazioni su Gemma.

Gemma non ci sta e replica a tono alle parole velenose della De Santi, dicendo: “Esistono anche le lacrime di gioia, tu dici così perché sei anaffettiva e non mi conosci affatto“. Barbara ì, più livorosa che mai, rilancia dicendo a Gemma che se la tira e fa la diva quando qualche fan le chiede una foto.

La dama torinese sferza un colpo senza precedenti, attaccando la De Santi sul fatto che come insegnante prende lo stipendio anche quando non lavora. La lite tra Gemma e Barbara è stata interrotta dalla fine della puntanta, dunque non ci rimane che attendere la puntata di domani per sapere com’è andata a finire tra le due dame del parterre femminile di Uomini e Donne.