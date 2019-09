U&D over, Gemma Galgani scarica Crispino e simpatizza con Pietro

La nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne trono over“, andata in onda martedì 24 settembre, è iniziata con lo sfogo che la dama torinese Gemma Galgani ha fatto subito dopo la scorsa puntata, stanca dalle continue sollecitazioni, frecciatine, critiche gratuite e pretestuose di Tina Cipollari.

Mentre Gemma accusa l’opinionista di essere la causa dei suoi fallimenti sentimentali, la Cipollari in studio rigetta ogni accusa, chiedendo calorosamente di non essere indicata come la causa degli insuccessi di Gemma. Subito dopo l’ennesimo scontro verbale tra le due protagoniste del Trono over, arriva in studio Crispino, il cavaliere che Gemma ha però deciso di non frequentare più.

Gemma scarica Crispino e prosegue la conoscenza con altri 3 cavalieri

La Galgani, quindi, decide di mandar via Crispino per proseguire la conoscenza con altri 3 cavalieri: Pietro, Gianfranco e Jean Pierre. Mentre con Pietro c’è già una certa intesa – ed un caffè in sospeso -, con gli altri due cavalieri la dama ha già previsto degli incontri a stretto giro di posta. Stando alle parole del cavaliere Pietro, con la Galgani ci sarebbero stati già degli abbracci e due baci sulla guancia.

L’intesa con Pietro potrebbe essere insidiata dallo charme di Jean Pierre e dalla dolcezza di GianFranco, il padre di Jara, ex protagonista del parterre femminile, che proprio in queste ultime ore ha dato alla luce Tommaso, avuto da Nicola, ex cavaliere del Trono Over. La dama torinese si era molto emozionata nelle ultime puntate, quando ha saputo che Gianfranco ha cresciuto da solo sua figlia, proprio com’è successo anche a Gemma quando era giovane.

La Galgani è ormai veterna del programma della De Filippi, dove ha trovato più volte degli uomini con cui ha vissuto dei momenti importanti, ma non abbastanza da convincerla ad uscire con loro dalla trasmissione e proseguire la storia fuori dagi studi Elios. Motivo per cui è stata sempre criticata, prima fra tutte da Tina Cipollari.