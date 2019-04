U&D Over, Gemma Galgani riceve un messaggio da Stefano: tutta colpa della gelosia di Simona

La dama torinese Gemma Galgani è la nuova protagonista della puntata dell’8 aprile del dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono over”, durante la quale la protagonista del parterre femminile ha svelato di aver ricevuto un nuovo scioccante messaggio dall’affascinante cavaliere Stefano.

Gemma vuol fare chiarezza, quindi, sul comportamento di Stefano, che dopo tre giorni dall’ultima puntata si è rifatto vivo con la dama, mandandole un sms, che la Galgani vuol leggere pubblicamente in studio proprio per illuminare e meglio dettagliare la situazione in cui sie era trovata coinvolta la scorsa settimana.

Gemma legge il messaggio di Stefano

L’intento di Gemma è quindi quello di far emergere la situazione illusoria in cui si è venuta a trovare con Stefano, che le diceva delle cose romantiche ed importanti, tipo quella dell’invio delle foto all’alba per condividere quei momenti belli e straordinari insieme alla dama, ma anche un invito a cena subito dopo la prima telefonata e tanto altro.

Incalzata dalle battute ironiche di Tina Cipollari, Gemma incomincia a leggere il lungo sms di Stefano, in cui inizialmente il cavaliere spiega di aver avuto bisogno di qualche giorno per digerire tutte quelle cattiverie subite, ma non solo, anche scusarsi per quello che la dama ha dovuto subire nel corso della trasmissione.

Stefano nel suo sms a Gemma ribadisce che il messaggio inviato a Simona è stato strumentalizzato ai suoi danni, precisando: “io ho sono parlato bene del nostro incontro e della cena che dovevo avere con te” – quindi ha aggiunto che Simona sapesse della sua felicità e del suo entusiasmo di conoscerla e passare una serata insieme alla dama.

Stefano ritiene quindi che la gelosia di Simona sia alla base dell’equivoco avvenuto la scorsa puntata, quindi il cavaliere sottolinea che Gemma ha avuto modo di conoscere il vero Stefano, una persona – a suo dire – sempre molto dolce e tenera nei confronti della dama torinese. “Non sono il mostro che Simona ha voluto gettarti negli occhi” – prosegue Stefano, aggiungendo di essere una persona sincera e sensibile, integra e con principi ben saldi.

Stefano è intenzionato quindi a prendere i dovuti provvedimenti per riabilitarsi agli occhi di tutti, ma soprattutto di Gemma, dichiarandosi sinceramente dispiaciuto per tutto quello che è successo a causa di Simona.