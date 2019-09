U&D over, Gemma Galgani piange ricordando il padre: Tina Cipollari l’attacca

Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” dedicato agli over, andata in onda mercoledì 18 settembre, si è tornati ad assistere ad una nuova lite tra la dama del parterre femminile Gemma Galgani e la storica opinionista del programma Tina Cipollari, che trova ogni occasione per attaccare l’ex fiamma di Giorgio Manetti.

Tra i protagonisti di puntata anche Nicola e Jara, che ha raccontato del rapporto speciale che la lega al padre, tanto da catalizzare l’attenzione di Maria De Filippi che ne ha voluto sapere di più di questo amore padre-figlia e del generoso gesto che ha fatto il genitore per la ragazza, che l’ha cresciuto da solo fin da quando lei aveva 12 anni.

Gemma in lacrime, Tina l’attacca

La commovente storia di Jara, che oggi è al nono mese di gravidanza e vive una storia d’amore serena e felice al fianco di Nicola, ha rievocato in Gemma tanti ricordi della sua infanzia, anche per lei in parte dolorosa, dovuta alla prematura perdita dell’amata mamma. Le lacrime affiorano ancora una volta sul volto di Gemma che dice: “Anche io sono stata allevata da mio padre perché mia madre è mancata presto” – quindi ha aggiunto – “comprendo tutta la situazione perché l’ho vissuta anche io“.

La Cipollari è quindi intervenuta attaccando ancora una volta la dama torinese, ma stavolta Gemma ha replicato con forza e veemenza chiedendo cosa ci fosse da ridere per quello che aveva detto e se avesse o meno il diritto di commuoversi. Secondo l’opinionista Gemma tende sempre ad infilarsi in tutti i discorsi per fama di visibilità, rappresentando sempre delle esperienze simili a quelle dei protagonisti di puntata.

Tina attacca la dama chiedendole perché piange sempre, sottolineando il fatto che certe cose potrebbe tenerle per se. Ma la dama non ci sta e stavolta ha perso le staffe, preservando così i suoi preziosi ricordi che la portano ad un passato remota, ma anche ancora vivissimo nel suo cuore.