U&D Over, Gemma Galgani non convince Tina Cipollari che tuona: "Come sempre si fidanza a fine stagione!"

Tina Cipollari e Gemma Galgani non sembrano arrivare ad un punto di incontro e anche nella puntata del trono Over in onda lunedì 27 maggio la Vamp di Viterbo ha dimostrato di non tollerare più alcuni atteggiamenti della dama torinese. In principal modo, Tina continua a ribadire alcuni suoi dubbi nei confronti dell’acerrima nemica in vista soprattutto della fine di questa edizione del trono Over.

Tina ha rivelato a Maria di aver rilasciato una lunga intevista su Gemma mentre quest’ultima ha voluto sapere per filo e per segno cosa aveva detto di tanto interessante su di lei. “Ho detto solo verità perchè dalla mia bocca escono solo cose vere!” ha chiosato Tina mentre di tutta risposta Gemma ha asserito: “Le tue verità sono vere come le tue extension” mandando su tutte le furie la Cipollari.

Proprio per questo motivo, l’opinionista ha voluto rincarare la dose puntando il dito contro la conoscenza tra Mario e Gemma e asserendo che la dama torinese non sarebbe affatto interessata al cavaliere. “Lei quando è la fine della stagione si fidanza con qualcuno, il primo che passa. Questo perchè almeno l’estate può apparire su tutte le copertine” ha tuonato irosa la vamp Viterbese.

Inutile dire che anche Maria De Filippi, ha voluto prendere le difese di Gemma Galgani dichiarando che questo non è assolutamente vero dal momento che anche nella passata stagione del trono Over, la dama torinese ha trascorso l’estate da sola visto che dopo Giorgio Manetti e Marco Firpo non aveva intrapreso una conoscenza con nessuno.

Gemma dal canto suo ha voluto sottolineare di essere interessata a Mario e di trovare in lui una bravissima persona. Le sue parole però non hanno convinto più di tanto Tina che ha continuato ad inveire contro di lei accusandola di non provare interesse per il cavaliere e di essere anche falsa in quanto continuerebbe ad illuderlo.