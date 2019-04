U&D Over, Gemma Galgani interessata a Roberto. Rocco Fredella rifiuta la conoscenza con altre dame

Gemma Galgani, nonostante la delusione nei confronti di Rocco prima e di Stefano dopo, è ancora convinta di rimanere nel parterre del trono Over per trovare l’uomo giusto con il quale intraprendere una storia lontano dalle telecamere. Ecco dunque che sorridente decide di ballare e di conoscere un nuovo cavaliere ovvero Roberto che si va avanti appositamente per lei.

“E’ di tuo gradimento?” chiede immediatamente l’opinionista Tina Cipollari la quale, spesse volte, ha puntato il dito contro la sua acerrima nemica tacciandola di essere solamente interessata alle telecamere. “Certo” risponde serafica la dama torinese dimostrando di aver immediatamente dimenticato la delusione da parte di Stefano.

Gianni e Tina però non vogliono mollare il colpo e chiedono immediatamente a Roberto quanti anni abbia e quando questi risponde di aver superato i sessanta, la vamp Viterbese, afferma che sicuramente è troppo vecchio per Gemma anche se “in periodi di magra, non si butta nulla”. La Galgani però confessa di essersi già interessata a Roberto e di aver notato la sua bellissima abbronzatura già da un paio di puntate quindi per cui non le dispiacerebbe per nulla conoscerlo più a fondo.

Se da una parte Gemma sembra aver voltato pagina, dall’altra Rocco invece continua ad essere deluso e amareggiato dal comportamento della dama torinese tanto da decidere di declinare l’invito di nuove dame intervenute nel parterre del trono Over per fare la sua conoscenza. Per lui infatti sono arrivate Claudia ed Egle che però non sembrano conquistare l’interesse del cavaliere piacentino.

Non ci resta dunque che attendere per vedere come si comporterà Gemma ma soprattutto vedere se continuerà la sua conoscenza con il cavaliere Roberto. Nel frattempo Tina e Gianni continuano a tenere sotto controllo gli atteggiamenti della dama di Torino che imperterrita desidera trovare l’amore vero ma soprattutto il principe azzurro che possa rapirla e portarla finalmente fuori dal trono Over di Uomini e Donne.