U&D over, Gemma Galgani incassa due rifiuti e si sente male. Tina Cipollari: "Sei ridicola"

Dopo aver aggiornato i telespettatori sull’andamento della dieta di Tina Cipollari – che nel giro di una decina di giorni ha perso ben 3,5 chili, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne Trono over Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato che Gemma ha dedicato ai cavalieri che sta conoscendo, quindi l’ingresso della dama torinese in studio con un outfit rosa shocking, che ha catalizzato l’attenzione del pubblico e le critiche di Tina Cipollari.

Tina non riesce proprio a trattenersi e definisce la torinese “la nonna di Barbie“, che invece ammette di sentirsi pienamente a suo agio con quell’outfit; la Cipollari successivamente chiede a Maria di creare una nuova rubrica dal titolo “brutta e rifatta” riferendosi sempre a Gemma Galgani.

Gemma incassa due rifiuti e si sente male

La puntata di inizio settimana è poi proseguita con lo sfogo di Gemma, che ha chiesto a Jean Pierre spiegazioni sul perché non vuole proseguire la conoscenza con la dama. Gemma non riesce a trattenere l’emozione e piange, delusa dalle parole del cavaliere. Ma a rimproverarla ancora una volta per la sua reazione sono Gianni Sperti e Tina Cipollari, che l’attaccano dicendo: “non lo conosci neanche e piangi. Sei ridicola“.

Gemma cerca di voltare pagina con Gianfranco, ma dopo quanto accaduto in settimana e quanto visto in puntata, nutre delle perplessità. Gemma rassicura il cavaliere dicendo che quando non si sono sentiti gli è mancato tanto, ma il cavaliere non sopporta le situazioni ambigue e doppie, quindi decide di darle un due di picche.

Gemma Galgani è sempre più confusa. Le emozioni sfociano in lacrime, dando così la possibilità alla Cipollari di prendersi nuovamente gioco della dama, chiamando un medico in studio per assicurarsi dello stato di salute della dama, il cui stato d’animo è stato messo a dura prova dagli ultimi eventi. Entra in studio il dottore, che misura a Gemma la pressione: è tutto a posto.