U&D Over, Gemma Galgani furiosa con Riccardo Guarnieri: "I dubbi di Ida erano fondati, complimenti!"

Il ritorno di Riccardo Guarnieri al trono Over di Uomini e Donne ha lasciato senza parole non solo i telespettatori da casa ma soprattutto la grande amica di Ida Platano ovvero Gemma Galgani. Il cavaliere di Taranto infatti, dopo aver partecipato al reality Temptation Island in compagnia dell’ormai ex fidanzata Ida, ha deciso di far ritorno nel parterre di Maria De Filippi.

Riccardo oltretutto sembra stia portando avanti la conoscenza con Roberta e Cristina anche se con entrambe le cose non sembrano andare nel migliore dei modi. Infastidita dal suo comportamento Gemma decide di dire la sua in merito soprattutto perchè Riccardo pare aver dimenticato in fretta Ida che, come ben sappiamo, con la Galgani ha instaurato un bellissimo rapporto di amicizia.

“I dubbi di Ida erano fondati, complimenti Riccardo” chiosa infatti la dama di Torino ma è lo stesso cavaliere ad interromperla chiarendo che la Galgani sicuramente non è a conoscenza di alcuni fatti molto importanti accaduti proprio tra lui e la stessa Platano. “Ci sono tante cose che non sai, non ci siamo mai parlati” spiega infatti il cavaliere tarantino specificando anche di essere pronto a raccontarli alla stessa Galgani fuori dalle telecamere.

Nelle settimane scorse anche il pubblico di Uomini e Donne nonchè i telespettatori affezionati al programma avevano puntato il dito contro il Guarnieri e la sua decisione di ritornare al trono Over senza Ida. Riccardo però, nell’ultimo confronto con la dama di Brescia, aveva dichiarato apertamente di non provare più nulla per lui e proprio per questo motivo sia Tina che Gianni non hanno nulla da ridire sul suo ritorno in trasmissione.

Sicuramente Gemma cercherà forse di mettere i bastoni tra le ruote a Riccardo nella conoscenza delle due dame che, già adesso, non sembrano essere delle migliori. In molti stanno aspettando invece una reazione da parte di Ida Platano che per il momento ha deciso di chiudersi nel silenzio più assoluto.