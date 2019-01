U&D Over, Gemma Galgani fa infuriare Tina Cipollari: "Sei famosa grazie a me". L’opinionista risponde per le rime

Nella puntata di “Uomini e Donne – trono over“, andata in onda il 28 gennaio, Tina Cipollari non è riuscita a trattenere la rabbia e lo sconcerto dopo aver ascoltato le parole di Gemma Galgani nei suoi, ormai, consueti sfoghi post puntata. Maria De Filippi ha mandato in onda l’rvm con protagonista la dama torinese e la Cipollari non ha digerito le sue parole.

Lo sfogo di Gemma si è incentrato sia su Rocco Fredella, rea di averla offesa e umiliata in pubblico, per poi spostarsi su Tina che non perde mai occasione – secondo la Galgani – di mettere in evidenza i suoi difetti, tanto da spingere la bionda torinese a fare un’affermazione che manda la Cipollari fuori dai gangheri.

Gemma Galgani fa perdere il lume della ragione a Tina Cipollari

Gemma, con la sua solita calma – magari apparente – che le permette sempre di tenere un atteggiamento sobrio e contenuto, ha rivolto all’opinionista Tina parole davvero forti: in pratica ha affermato chiaramente che la popolarità della Cipollari è dovuta solo a lei: “Tina vive di luce riflessa grazie a me!“. Apriti cielo! La Cipollari ha fatto fermare il filmato – per ben due volte – terrorizzando Maria De Filippi che, conoscendola bene, temeva che la sua pupilla esagerasse con le parole come successo già in passato.

Tina, rivolgendosi al pubblico, ha chiesto se tale affermazione corrispondesse a realtà, trovando tra le persone presenti in studio tanta solidarietà. Ha sostenuto, altresì, di essere sempre stata un personaggio amato dal pubblico e con il suo carattere, non certo dovuto alla presenza di Gemma nel programma.

Appena Maria ha fatto ripartire il filmato, mandandolo indietro per riprendere il discorso interrotto, Tina – sentendo nuovamente le solite affermazioni – ha voluto interrompere di nuovo l’rvm, nonostante la De Filippi le facesse notare che aveva già risposto a quelle accuse. Evidentemente il fastidio provocato è stato talmente forte, da farle perdere il lume della ragione. Ha ribadito il suo pensiero, sottolineando che non ha bisogno di Gemma per essere amata e se il pubblico la ama è perché si trova d’accordo con ciò che dice.