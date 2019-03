U&D Over, Gemma Galgani contro Gian Battista: un parapiglia senza precedenti

L’ultima puntata del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over” è stata davvero ricca di emozioni e colpi di scena inaspettati, offese pesanti tanto che è stato necessario come sempre in questi casi l’intervento di Maria De Filippi per riportare l’ordine in studio e far calare nuovamente la pace tra dame e cavalieri.

La puntata di giovedì 28 febbraio è iniziato con il confronto tra Roberta e Riccardo, che sottolinea la mancanza di forti sentimenti da parte sua nei confronti della dama. Pronto a criticare Roberta, c’è l’opinionista Gianni Sperti, che la accusa di mancanza di solidarietà nei confronti di Ida. A tal proposito David rivela di essersi sentito con l’ex di Riccardo Guarnieri, suscitando così una reazione negativa in Cristina.

Gemma contro Gian Battista: caos in studio

Cristina è rimasta molto stupita dal comportamento di David, che per tutta risposta si lamenta di essere stanco di lei. Il cavaliere sembra più attratto ed interessato ad Ida, con cui c’è stata qualche telefonata, ma la dama non sembra corrispondere questo interessamento, perché ancora scottata e presa da Riccardo Guarnieri.

Arriva quindi il turno di Noel e Alessandro, che dichiarano di trovarsi bene l’uno con l’altro e di voler lasciare quindi il dating show. Ma il momento clou della puntata è il parapiglia scattato subito dopo tra Gemma Galgani e Gian Battista, un faccia a faccia che è diventato ben presto uno scontro frontale senza precedenti nella storia del programma.

Il cavaliere ha avuto un nuovo scontro con Gianni Sperti, parole al vetriolo fino a quando un folto gruppo di persone del pubblico ha gridato a gran voce che Gian Battista se ne andasse. Il cavaliere ha prima iniziato ad inveire contro Valentina – opponendole il fatto di stare sempre in mezzo alle situazioni commentando le altre coppie – poi si è surriscaldato offendendola pesantemente, tanto che la dama è scoppiata in lacrime.

Gemma non ha potuto star zitta ed ha preso la parola difendendo Valentina, un atteggiamento che non è piaciuto a Gian Battista tanto da prendersela stavolta anche con Gemma – dicendo che la dama prende in giro da dieci anni tutti – , che si è infervorata non poco ed ha replicato a tono, avvicinandosi sempre più a Gian Battista in un frontale faccia a faccia senza precedenti.

TEmendo un gesto instintivo e furioso della dama torinese alcuni cavaliri hanno fermato la Galgani in tempo, trattenendola fisicamente dall’avvicinarsi troppo a Gian Battista e cercando di dissuaderla dal portare avanti un confronto con una persona che ormai non piace più a nessuno, né tra i suoi colleghi né tra il pubblico.

Per sedare gli animi ed evitare il peggio è intervenuta come sempre Maria De Filippi, che consiglia a Gian Battista di porgere le sue scuse sia a Gemma che a Valentina. Scuse accettate, ma senza grandi entusiasmi.