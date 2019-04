U&D Over, Gemma Galgani cambia look: l’ironia di Tina Cipollari

Gemma Galgani, la dama del parterre femminile della versione Over del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne”, è la nuova protagonista della puntata di inizio settimana del fortunato format condotto ormai da anni da Maria De Filippi, dove i telespettatori potranno ammirare un inconsueto cambio look per l’acerrima nemica di Tina Cipollari.

L’ex compagna di Giorgio Manetti non ha vissuto delle settimane facili, a causa dell’ennesimo litigio ed incomprensione avuta con Rocco Fredella, accusato dalla dama torinese non solo di non aver organizzato lui la sorpresa nel Castello, ma anche di strumentalizzare le storie accadute in studio con la dama per un suo tornaconto personale.

Gemma cambia look

Come spesso accade quando si è stanchi di situazioni o periodo particolarmente stressanti e pesanti, la prima cosa che una donna fa è quella di cambiare il look, magari incominciando proprio dai capelli. Stessa cosa sembra aver fatto la dama torinese, che dopo una settimana di angosce, pianti, liti e delusioni è tornata negli studi di Cinecittà visibilmente ritemprata e sorridente.

La 69enne torinese è infatti entrata negli studi televisivi con un abito rosa, molto allegro e primaverile, ma sono i capelli di Gemma a destare scalpore e curiosità. Infatti, da sempre siamo stati abituati a vedere la dama con i capelli lisci, ma Gemma ha voluto osare stavolta presentandosi al pubblico con una capigliatura riccia, che le ha dato una luce ed un aspetto diverso.

Chissà se il motivo di questo cambio look non sia anche un messaggio che qualcosa nella vita di Gemma sta cambiando, magari un nuovo amore? Stando a quanto anticipato proprio da WittyTv la dama avrebbe un nuovo corteggiatore, che chissà se riuscirà a far battere il cuore alla dama e farle dimenticare Rocco Fredella.

Il nuovo look di Gemma non è passato inosservato a Tina Cipollari, che come di consueto criticherà in ogni modo la protagonista assoluta del parterre femminile, sottolineando il fatto che Gemma – a suo dire – sembrerebbe ridicola.