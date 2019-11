U&D Over, Gemma Galgani attaccata da Jean Pierre e Antonella. L’intervento di Barbara De Santi

La puntata di mercoledì 13 novembre del Trono over è iniziata con Jean Pierre che, dopo aver deciso di chiudere definitivamente con Gemma Galgani, ha proseguito la conoscenza con Antonella e Aurora; Gemma, chiamata in causa, non ha potuto non dire la sua, causando quindi un certo trambusto in studio.

Sanseverino non sembra aver ben accettato il comportamento che Gemma ha avuto dopo aver incontrato Juan Luis; nel giro di poco, infatti, la dama da che si dichiarava presa ed invaghita del torinese, ha sorpreso tutti nel dichiarare i suoi sentimenti di passione per il nuovo arrivato Juan Luis Ciano.

Gemma contro Jean Pierre e Antonella

Jean Pierre ammette di essere rimasto allibito dal comportamento della Galgani, in tal senso le sue parole: “Maria in vita mia ne ho viste tante ma mai niente del genere…certe scene dopo due ore che ci conoscevamo…e poi quello che ho visto subito dopo aver chiuso…è incredibile“. Poi Jean Pierre ha raccontato di come sta andando la frequentazione con Antonella e Aurora.

Jean Pierre ha rivelato un aneddoto avvenuto durante l’ultima uscita con Aurora, che se da un lato dimostra la grande ironia della donna, dall’altro ironizza sulle parole dette dalla Galgani qualche tempo fa, infatti il cavaliere racconta che mentre lui ed Aurora si stavano salutando lei gli ha detto: “guarda che c’è una macchina dietro“.

Tirata in ballo, Gemma afferma che ormai Jean Pierre gli è totalmente indifferente. La dama, infatti, non accetta la caduta di stile che il cavaliere ha avuto nel momento in cui l’ha derisa con Antonella. Il commento di quest’ultima non tarda ad arrivare e infiamma ancora una volta il parterre, poiché la nuova dama attacca la torinese dicendo: “Il tuo non era un sentimento reale“.

Per Gemma le cose stanno diversamente, perché per lei il sentimento vissuto in quel momento era reale, poi la dama passa all’attacco e dice: “Poi tu non ce l’hai la favella che ti fai difendere?“. A questo punto è intervenuto Jean Pierre, che ha sbottato dicendo che a Gemma che è l’unica che non deve parlare, perché non può criticare gli altri.

Gemma è un fiume in piena e rinfaccia al cavaliere il fatto di aver continuato ad uscire con lei pur non avendo alcun sentimento né interesse nei suoi confronti, tanto da accettare la frequentazione di altre dame. Ma non è tutto. Gemma non ha neache preso bene il fatto che Jean Pierre, pur sapendo della sua delusione, non l’avesse mai chiamata per sapere come stava.

Sanseverino e la Galgani sono ormai arrivati ai ferri corti e a difendere stavolta la dama torinese è Barbara De Santi, che sottolinea il fatto che sia ingiusto che Jean Pierre dica queste cose a Gemma solo ora, perché poteva pensarci per tempo.