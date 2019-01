U&D Over, Gemma Galgani attacca pesantemente Rocco: "Vergognati scemo, ho paura di te!"

Gemma Galgani nella puntata di lunedì 28 gennaio 2018 del Trono Over di Uomini e Donne è stata nuovamente la protagonista principale del parterre del programma. Furiosa e offesa con Rocco Fredella, la dama di Torino non si è risparmiata con le parole soprattutto dopo che quest’ultimo, nella scorsa puntata, aveva svelato di essersi presentato a casa di Gemma con dei giochini erotici.

Inutile dire che la stessa Gemma ha visto in quell’atteggiamento un insulto vero e proprio alla sua persona ma non solo visto che lo stesso Rocco si è sempre presentato come un uomo d’altri tempi. “Devo dire una cosa importante. Vorrei delle spiegazioni, dei chiarimenti da parte di Rocco riguardo alla frase che si è permesso di dire, a proposito dei giochetti di Torino” ha infatti chiosato Gemma alla padrona di casa Maria.

La dama di Torino ha poi continuato asserendo che la cosa che sicuramente è riuscita a turbarla di più è la frase detta da Rocco riguardo i giochini erotici e su cosa si fosse messo in testa il cavaliere. “Io sono una persona sentimentale, non m’interessano quel tipo di giochi. Come si è permesso anche solo a pensarlo. Ti devi vergognare per quello che hai detto” ha continuato Gemma.

La dama ha sempre dichiarato di voler trovare l’uomo giusto con il quale abbandonare definitivamente la trasmissione ma soprattutto ha spesse volte sottolineato di ricercare principalmente carezze, affetto e amore. Proprio per questo motivo la Galgani non ha preso bene l’atteggiamento di Rocco tanto da attaccarlo duramente con parole anche pesanti.

“Scemo, toglitelo della testa” ha sbottato Gemma mentre Rocco dopo aver sentito la parola “scemo” è andato su tutte le furie chiedendo altresì a Maria se poteva sedere al centro del parterre. “Tu sei vittima del tuo stesso personaggio. La gente non ti conosce come ti conosco io. Qui sei un’attrice di basso livello” ha dichiarato il cavaliere mentre Gemma lo ha fermato sottolineando di essere spaventata da lui e dalla sua aggressività.