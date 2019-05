U&D Over, Gemma e Mario continuano la loro conoscenza. Tina Cipollari attacca la dama: "Tu non hai credibilità"

Nella puntata del trono Over di Uomini e Donne in onda lunedì 20 maggio, Gemma dopo essere entrata in studio con un salvagente per difendersi dagli attacchi e dagli eventuali gavettoni di Tina, ha rivelato di aver continuato la conoscenza con Mario e di trovarlo un uomo molto interessante ma soprattutto attento.

Durante l’esterna tra i due, il pubblico affezionato al programma ha assistito ad un corteggiamento molto emozionante da parte del cavaliere che, senza tanti giri di parole, ha rivelato a Gemma di essere molto attratto dalle sue labbra e dal modo suo di esprimersi. Inutile dire che la dama torinese è rimasta molto lusingata da queste dichiarazioni tanto da accettare anche un piccolo bacio a stampo sulla bocca.

Nel frattempo Tina Cipollari, furiosa, si è recata dietro le quinte del programma per parlare direttamente con Mario e per non farlo entrare in studio lo ha rinchiuso dentro al bagno. E’ stato Gianni Sperti, mandato da Maria in persona, a liberarlo dalle grinfie della Vamp di Viterbo e a riportarlo nel parterre davanti a Gemma che, nel frattempo, non ha potuto far altro che lamentarsi del comportamento di Tina.

“Fammi un’altra doccia fredda che la preferisco” ha chiosato Gemma nei confronti della sua acerrima nemica non appena lei, Gianni e Mario hanno fatto ritorno in studio. “Voleva andare via. Povero Mario costretto da lei che lo cerca” ha risposto Tina per nulla preoccupata della reazione della dama torinese.

Tina oltretutto ha continuato puntando il dito contro la Galgani asserendo senza tanti giri di parole: “Tu non sei credibile!”. Il pensiero che l’opinionista ha infatti della dama torinese è ormai ben chiaro a tutti visto che non crede assolutamente che Gemma sia in trasmissione per trovare l’amore ma solamente per visibilità. Non ci resta dunque che attendere per vedere come si evolverà la conoscenza tra Gemma e Mario ma soprattutto se sarà lui il suo principe azzurro.