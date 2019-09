U&D Over, Gemma attaccata da Tina: "Donnetta". La rivelazione di Anna e la sfilettata di Barbara

La prima puntata settimanale di “Uomini e Donne” è dedicata agli over, che hanno assistito alle novità sul peso di Tina Cipollari, decisa più che mai a perdere peso, ma anche al colpo di scena che hanno riservato Loredana e Raimondo, ed ancora gli attacchi a Gemma Galgani, sempre sotto il fuoco incrociato degli opinionisti e di Barbara De Santi.

La dama quasi ottantenne Loredana ha rivelato di essersi innamorata di Raimondo, quindi per loro questo sarà l’ultimo appuntamento con il programma, perché hanno deciso di uscire insieme. Subito dopo questa bella notizia è stata la volta di Gemma e del suo video post sfilata, dove ha criticato Gianni e Tina.

Gemma attaccata da Tina e Barbara

La Cipollari non sembra aver gradito le parole della Galgani, quindi è tornata a parlare della scelta di Gemma di ispirarsi a Marylin per la sfilata. Mentre Tina ha ricordato che il vestito della Galgani si è sollevato a causa del soffione sotto la gonna e non per causa sua, Barbara De Santi chiosa dicendo sulla Monroe: “E’ stata una donna che andava da un letto all’altro: volevi far vedere quell’altra parte di te?“.

I toni si sono presto fatti molto accesi e pericolosi, tanto che la De Filippi è scesa dai gradini per frapporsi tra la Cipollari e la dama torinese. Volano parole grosse in studio, infatti l’opinionista ha etichettato la Galgani come “una scema, una cretina, una donnetta“, parole che hanno fatto infuriare la dama.

Nel frattempo Gemma continua ad essere corteggiata, per lei in studio sono arrivati tre pretendenti. Anna Tedesco, ex di Nino Castanotto ed amica di Giorgio Manetti, rientrata da poco in trasmissione dopo che lo scorso anno aveva deciso di abbandonare il programma, ha svelato un segreto riguardante Jean Pierre, uno dei corteggiatori della Galgani.

La dama ha detto che sarebbe stata invitata a ballare dal cavaliere, e durante il ballo le avrebbe detto che sarebbe stato meglio ricevere il suo numero di telefono piuttosto che quello di Gemma. Un altro boccone amaro per la dama torinese, che non sembra mai riuscire a trovare la sua anima gemella.