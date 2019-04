U&D Over, Fabrizio Cilli è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani: fisico statuario e foto audaci su Instagram

Le anticipazioni del trono over di “Uomini e Donne” avevano sollevato molta curiosità circa l’arrivo di un corteggiatore – definito toy boy per la sua giovane età – di Gemma Galgani. Nella puntata andata in onda il 7 aprile è entrato in studio Fabrizio Cilli, il 42enne interessato ad iniziare la conoscenza con la dama torinese.

E’ stato accompagnato in studio da un’incuriosita Tina Cipollari che, dopo l’annuncio di Maria De Filippi dell’arrivo di un ragazzo tanto giovane per Gemma Galgani, è andata a prelevarlo da dietro alle quinte. Il suo ingresso è avvenuto tra lo stupore di tutti, Gemma compresa.

L’arrivo di Fabrizio Cilli scombussola lo studio di Uomini e Donne

La bionda opinionista con la sua tagliente ironia lo ha subito redarguito: “Cos’è da piccolo ti è mancata la figura di tua nonna?“, ma lui fermo e convinto della sua scelta, ha risposto che l’amore non ha età e Gemma non sarebbe la prima donna matura che ha deciso di frequentare. Rivela infatti, di aver avuto chiuso da poco una relazione con una signora di 62 anni, definita da lui stesso “una meravigliosa storia d’amore“. In studio Barbara De Santi ha sollevato dubbi su questa nuova conoscenza e ha sarcasticamente commentato: “Vediamo cosa dirà tra una settimana“. Gemma ha poi voluto ballare con il ragazzo per capire meglio la situazione.

Intanto di Fabrizio Cilli si sa che risiede a Montecatini, ma è originario di La Spezia, ha 42 anni. Quello che ha mandato in visibilio molti utenti sono le sue foto pubblicate nei profili social del ragazzo: fisico statuario e pose super provocanti. SIn alcune immagini postate tempo indietro su Instagram, si vede Cilli intento a farsi selfie sotto la doccia, oppure mostra un fisico scolpito e perfetto al mare, si deduce dal panorama possa essere una località delle Cinque Terre e per uno strano gioco del destino in quei posti risiede anche una ex fiamma di Gemma, Marco Firpo.

Vedremo come si svilupperà questa nuova conoscenza e se la Galgani deciderà di tenere il ragazzo, oppure lo riterrà troppo giovane per potersi relazionare con lui.