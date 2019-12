"U&D" over: è scontro tra Armando e Riccardo, che si schiera dalla parte di Juan Luis

Durante la messa in onda della puntata dell’11 dicembre, del trono over di “Uomini e Donne“, ne abbiamo viste di tutti i colori. In particolar modo durante la sfilata delle donne si è consumato un momento di alta tensione, che ha visto coinvolti i cavalieri Armando Incarnato e Juan Luis Ciano. Inevitabilmente la discussione ha coinvolto non solo Gemma Galgani, ma anche gli altri partecipanti, i quali hanno espresso la propria opinione, prima tra tutti Riccardo Guarnieri.

Durante la sfilata “Angelo o Diavolo“, Armando e Juan Luis hanno litigato pesantemente. Incarnato ha accusato Ciano di essere in trasmissione per sola visibilità e non per corteggiare Gemma, difatti fuori dal programma l’uomo chatterebbe con altre donne, perfino con la sorella dello stesso Armando. Il caos è stato tanto, il pubblico si è schierato e in tanti hanno manifestato il nutrire dei dubbi sulla veridicità dei comportamenti e dei sentimenti di Juan Luis per Gemma.

Anche Ida è intervenuta dando di fatto ragione ad Armando, ciò ha scatenato la reazione di Riccardo, il quale a sua volta ha attaccato Incarnato e difeso Juan Luis. Il punto di vista di Riccardo ha riguardato il fatto che Armando non poteva permettersi di criticare Juan Luis, in quanto anche lui avrebbe fatto lo stesso pochi minuti prima, asserendo che ci avrebbe riprovato con Ida, nonostante lui le avesse fatto la proposta di matrimonio solo una settimana fa.

Lo scontro tra i due uomini è stato forte e intenso come sempre, sono volate parole forti, con Riccardo che rivolto ad Armando ha asserito: “Tu sei fuori di testa, non hai rispetto” e pronto Armando ha replicato: “Tu non stai bene“. Riccardo rivolto ad Ida ha proseguito: “Come puoi essere d’accordo con una persona che dopo aver assistito ad una proposta di matrimonio, ha tirato in ballo Ida, affermando di essere pronto a riprovarci”.

Tutti i presenti hanno ritenuto che Riccardo stesse sbagliando, in quanto è stata Maria De Filippi a porre la domanda ad Armando e la sua risposta è stata che ci avrebbe riprovato solo se Ida fosse tornata da sola. La stessa Maria ha mediato tra i due uomini assumendosi la responsabilità della domanda posta.

Riccardo dal canto suo ha proseguito difendendo Juan Luis, ritenendolo un gran signore per come ha risposto ad Armando. Difatti Guarnieri ha dichiarato: “Per come risponde Juan Luis è un gran signore. Risponde sempre in maniera corretta ed educata”. Difronte alle parole di Riccardo, Incarnato ha abbandonato lo studio.

Guarnieri però non ha gradito il punto di vista della sua compagna, difatti durante il ballo hanno discusso in merito alla faccenda e dopo, Ida, secca ha chiosato: “Questo è il mio pensiero, io non cambio idea“. E ancora una volta il pubblico si è schierato dalla parte della Platano, accogliendo le sue parole con un fragoroso plauso.