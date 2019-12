U&D over: dopo le frecciatine a Tina e Gemma, Juan Luis balla con Simonetta

Protagonisti della nuova puntata di “Uomini e Donne” dedicata agli Over e mandata in onda giovedì 5 dicembre 2019 – alle 14,45 circa su Canale 5 – sono stati ancora una volta il nuovo cavaliere del parterre maschile Juan Luis Ciano, Gemma Galgani e Tina Cipollari. Maria ha fatto vedere un filmato in cui il Venezuelano ha mostrato una foto ricordo che ha trovato in camerino, che raffigura un momento del ballo avuto recentemente con la bionda opinionista.

Il cavaliere ammette che il pensiero avuto dalla Cipollari – che gli ha fatto recapitare una foto ricordo – gli è piaciuto molto. Al contrario la dama torinese non sembra aver gradito molto quest’ennesima intromissione della Cipollari nella sua vita. Tina si è innamorata di Juan Luis o è l’ennesima azione di disturbo nei confronti della Galgani?

La gelosia di Gemma

Finito il filmato, Juan Luis ha voluto ringraziare pubblicamente Tina, sottolineando ancora una volta che il suo è stato un bel pensiero e che non c’è nulla di male. Gemma, spazientita, chiede allora al cavaliere di voler ricevere anche lei i ringraziamenti pubblici per le acciughine che gli ha preparato la sera prima.

Juan ha deciso di ballare con Tina, ma concluso il ballo si parla di quello che Gemma ha detto a Gianni durante la parentesi musicale. La Cipollari – a questo punto – ha invitato Juan a commentare il comportamento della Galgani. Juan Luis stavolta lancia una frecciatina alla Cipollari perché dice che se per la fotografia e il ballo non c’è nulla di male, per altre situazioni invece le cose stanno diversamente.

A cosa si riferisce il cavaliere? Anche Tina se lo domanda, così il cavaliere ha precisato che quando Tina e Gemma incominciano i loro attacchi spesso si cade, si trascende. Juan Luis è davvero molto colpito da questi battibecchi tra l’opinionista e la dama, che replica ormai sempre a tono. Juan Luis ammette di provare al momento solo sgomento.

Le cose sembrano mettersi male per la dama torinese, che ancora una volta viene offesa dalla Cipollari. Juan Luis interviene nuovamente sottolineando il fatto che Tina stia di nuovo scivolando verso il basso con le sue affermazioni. Tina non ci sta e fa notare che Gemma offende pure, solo in modo più sottile.

Lo sfogo di Juan Luis

A questo punto Juan Luis, stanco da tutte questi discorsi, si lascia andare ad uno sfogo senza precedenti, strappando la parola a Tina e dicendo: “Io sono un uomo come tanti altri seduti qua, nè più nè meno“, poi ha aggiunto che il suo pensiero è sicuramente diverso rispetto a quello di qualcuno che pensa subito ad approcciare.

Juan Luis rivendica fermamente il diritto di essere se stesso, cioè un uomo sempre cortese e gentile con tutti. Poi ha ricordato della richiesta di Simonetta di ballare con lui, a cui però la scorsa puntata ha dovuto dire di no perché ormai stava finendo il ballo. Ecco perché il cavaliere ha chiesto di ballare con la dama in occasione della nuova puntata, ribadendo ancora una volta di non vederci niente di male.

Juan Luis invita chi la pensa diversamente a uscire allo scoperto e dirlo apertamente oppure di tacere per sempre per sempre. Le sue parole saranno state per Gemma? Dopo il botta e risposta tra Gemma e Simonetta – durante il quale la Galgani ha sottolineato l’inadeguatezza di certi comportamenti della sua collega di parterre con Juan Luis – il cavaliere ha fatto un ulteriore chiarimento.

“Dobbiamo avere ognuno di noi rispetto l’uno dell’altro” – esordisce il cavaliere, per poi aggiungere che chiramente bisogna anche essere reciprocamente educati. Juan Luis sottolinea il fatto che così come si comporta con educazione e rispetto nei confronti degli altri cavaliere, stessa cosa succede con le donne.

“Mi sembra giusto comportarsi in maniera civile” – chiosa il cavaliere, per poi concludere dicendo che questa è la realtà. Le sue parole sono chiaramente indirizzate a Gemma ma anche a Tina. La Galgani è davvero molto delusa.