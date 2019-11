U&D over: dopo la lite con Gemma, Tina ironizza con il medico: "Oggi ce la giochiamo"

La puntata di inizio settimana del popolare dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” è stata dedicata come di consueto al Trono Over, dove dopo aver parlato dei progressi registrati da Tina Cipollari con il suo nuovo regime alimentare, è stata la volta della dama torinese Gemma Galgani sempre più invaghita dall’italo-venezuelano Juan Luis Ciano.

Dopo l’ultima puntata della scorsa settimana i due si sono vista a cena, e tra la dama ed il cavaliere non sono mancate sgaurdi romantici, parole dolci, ed affettuosità di ogni genere. L’amore è nell’aria e Gemma sembra davvero colpita dalle frecce di Cupido, che dopo averla fatto perdere la testa per Jean Pierre – che le ha dato un clamoroso due di picche, rifiutando di proseguire la conoscenza della dama -, l’ha fatta innamorare di Juan Luis.

L’ironia dissacrante di Tina fa arrabbiare Gemma

Durante l’esterna Juan Luis rivela che fa il dentista; a questo punto arriva subito il commento sarcastico della Cipollari che dice: “ma tutte a lei la fortuna”. Gemma stavolta non si trattiene e sbotta: “Visto e considerato che sto conoscendo una persona, invece di fare pagliacciate, dovresti sostenermi in questo momento“.

Gemma è davvero stanca dei continui attacchi della Cipollari, che sembra solo avere cattiverie per lei. La torinese ha quindi detto a Tina di mettere le sue cattiverie sulla bilancia, quindi ha annunciato che farà di tutto pur di tutelare la sua storia d’amore, allontanando quanto più possibile le negatività e le volgarità della bionda opinionista.

Volano parole grosse tra le due ed i toni si fanno sempre più alti e tesi. Mentre Tina sta in piedi, la torinese ha detto di voler star seduta perché le girava la testa. Un malore passeggero, dovuto probabilmente alle forte emozioni che la dama vive in puntata. Secondo Gemma, Tina è riuscita a rovinare in passato dei momenti bellissimi, cosa che non le permetterà più di fare.

Con il suo fare sempre molto ironico e sarcastico Tina gioca anche con il dottore giunto in studio per Gemma, dicendogli di rimanere in studio perché “oggi ce la giochiamo“, dice la Cipollari.