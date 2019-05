U&D Over, David e Cristina innamorati più che mai. La coppia, fuori dal parterre, è andata a convivere

David Scarantino e Cristina Incorvaia sono stati ospiti del trono Over di Uomini e Donne nella puntata in onda mercoledì 8 maggio 2019 dove hanno svelato delle novità molto importanti riguardo la loro bellissima storia d’amore nata proprio nel parterre del dating show di Maria De Filippi. La coppia del trono Over ha lasciato tutti senza parole considerando anche il fatto che i due, solo alcune settimane fa, discutevano animatamente per tutto.

Oggi, David e Cristina ammettono di essere molto innamorati e, sebbene i sentimenti della dama erano ben noti e visibili a tutti, il cavaliere genovese è riuscito a sorprendere dichiarando apertamente il suo amore per lei dichiarando addirittura di essere innamorato più di quanto lo sia Cristina. Questa affermazione ha stupito moltissimo il pubblico ma anche l’opinionista Gianni Sperti che si è alzato in piedi applaudendolo e complimentandosi con lui.

Ma non è finita qui perchè la coppia ha anche svelato di essere andata a convivere dal 16 di aprile tanto che Cristina sembra essersi definitivamente trasferita a Genova in compagnia del suo fidato cagnolino. “Ce l’ho fatta a portare via questo bello e impossibile, fuori va tutto molto meglio. Per me è la primissima convivenza. Mi farò le ossa, se supero questa posso superare qualunque cosa” ha infatti dichiarato Cristina molto emozionata e commossa per la sua storia d’amore.

David, raggiante come non l’avevamo mai visto, ha voluto rivolgersi direttamente alla padrona di casa Maria De Filippi alla quale ha dichiarato apertamente “Abbiamo fatto fatti, non chiacchiere” lanciando anche una sonora frecciatina a chi, ancora oggi, è presente in trasmissione solo per visibilità. Anche Tina Cipollari è apparsa molto felice per Cristina che, durante la sua permanenza nel trono Over, aveva dimostrato di tenere moltissimo a David nonostante il suo carattere un po’ troppo severo.

In molti si stanno chiedendo se, dopo Sossio e Ursula ma anche Jara e Nicola, anche Cristina e David stanno pensando magari ad allargare la famiglia e non è detto che si presentino nella prossima edizione del trono Over per comunicare a tutti un’altra bellissima novità.