U&D Over, Cristian D’Onofrio pronto a corteggiare Valentina e Barbara. Il cavaliere parla anche di Gemma

Cristian D’Onofrio, il cavaliere che nel 2001 corteggiò e riuscì a conquistare Claudia Montanarini tronista all’epoca assieme all’opinionista eccentrica e irriverente Tina Cipollari, è ritornato nel parterre di Uomini e Donne pronto a rimettersi in gioco. Nonostante siano passati gli anni e con qualche problema di salute in più, Cristian sembra infatti un uomo totalmente diverso rispetto a come lo ricordavano gli affezionati al programma.

A tal proposito, il cavaliere, ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine dove ha spiegato per filo e per segno quali siano i suoi gusti in fatto di dame ma soprattutto come deve essere la donna che vuole al suo fianco. Cristian oltretutto ha confessato di avere già alcune preferenze particolari nel parterre del trono Over e non ne ha fatto di certo un mistero.

Stando ai suoi gusti, trova molto interessanti Barbara De Santi eValentina Autiero ma tra le due sembra essere la dama romana ad intrigarlo maggiormente “Valentina ha dei modi di fare che secondo me sono spettacolari, sono molto incuriosito da lei” ha infatti svelato D’Onofrio. Il cavaliere però ha voluto altresì parlare di Gemma Galgani e della sua curiosità nell’incontrarla all’interno del parterre del trono Over.

“Secondo me sbaglia uomini: George l’ha sfruttata , Marco era troppo preso da se stesso. Rocco? Forse un po’ aggressivo ma tutto sommato è apposto” ha infatti svelato il cavaliere. Cristian ha successivamente voluto riservare moltissimi complimenti per lo staff e la redazione di Maria De Filippi che, a distanza di anni, continua ad essere professionale come lo era nel 2001.

“Questo programma è impeccabile, chiunque ci lavora è di una professionalità imbarazzante” ha infatti chiosato il cavaliere che successivamente si è letteralmente scagliato contro Gian Battista e Claire Turotti “Mi da fastidio vedere ospiti che dopo due – tre puntate si sentono dei personaggi, come mi danno fastidio quelli che disattendono le poche regole del programma”.