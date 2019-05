U&D Over, colpo di scena: Ida Platano chiude con Riccardo Guarnieri

L’ultimo appuntamento con il dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over” – in onda lunedì 27 maggio 2019 – è stata ricca di avvenimenti e immancabili colpi di scena, tra l’esterna di Gemma e Mario, ma anche il confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che hanno sorpreso ancora una volta il pubblico televisivo con la loro decisione finale circa il futuro della loro relazione.

La puntata di lunedì 27 maggio si è aperta con l’esterna di Gemma Galgani ed il nuovo pretendente Mario, con cui la dama torinese ha passato una piacevole serata al bowling; la dama sembra essere sempre più convinta della frequentazione, piacevolmente colpita da tutte quelle accortezze e gentilezze che il cavaliere le riserva tutti i giorni.

La decisione finale di Ida Platano

L’appuntamento di inizio settimana prosegue quindi con Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che nonostante fossero usciti insieme dallo studio la scorsa settimana, oggi sembrano essere arrivati al punto di dirsi addio. La bresciana, infatti, ha restituito a Guarnieri un braccialetto, ritenendo conclusa la possibilità di ricominciare.

Ida non ha remore nel dire che la sua decisione nasce dalla mancanza di interesse dal parte del cavaliere. Riccardo dichiara di essere stato più prudente con Ida, andandoci con i piedi di piombo, ammettendo di aver paura di commettere gli stessi errori. Poi Maria ha fatto la domanda che in molti avrebbero voluto fare in quel momento al cavaliere: “Perché il giorno dopo averla accompagnata al treno non sei salito da lei? Per capire se andate d’accordo, perché non l’hai fatta venire a Taranto?“.

Riccardo tergiversa, senza dare una risposta certa. Da qui la decisione finale di Ida che dice: “Non hai saputo dirmi cosa provi per me, io ti ho annullato dalla mia vita!“. Insomma per Ida non ci sono più dubbi sul fatto che la storia con Riccardo non ha futuro e che p giunta ancora una volta al capolinea.