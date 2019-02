U&D Over, Barbara De Santi e Roberto: un inizio da ecatombe

Barbara De Santi, che insieme a Gemma Galgani ed Ida Platano è considerata una delle protagoniste del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over”, è tornata a far parlare di sé oltre che per il suo carattere spigoloso e sempre molto critico verso tutti e tutto – cosa le procura non pochi attacchi dai suoi colleghi in studio – anche per il racconto della sua requentazione con il cavaliere Roberto, tra alti e bassi.

La De Santi, si sa, è tornata solo recentemente al Trono Over, dopo aver visto la fine della sua ultima relazione, nella speranza di trovare un uomo con cui possa vivere per sempre, insomma quell’amore tanto sognato e sperato che però non sembra mai arrivare. E chissà se tutto questo non lo trovi nel cavaliere Roberto, che sta già frequentando da un po’ e che sembra l’unico a riuscire a sostenere il carattere non sempre facile della dama.

Barbara De Santi ed il rapporto con Roberto

Nel corso della puntata di lunedì scorso di “Uomini e Donne” dedicata al Trono Over, la conduttrice Maria De Filippi dopo aver seguito passo passo lo sfogo di Gemma fuori dallo studio e il successivo suo incontro con il nuovo pretendente, Giorgio, è passata a parlare della frequentazione dell’altra protagonista assoluta del programma, cioè Barbara De Santi, che sta vivendo una felice – o quasi – frequentazione con il cavaliere Roberto.

Barbara e Roberto quindi si sono seduti al centro dello studio, e subito il cavaliere, sollecitato dalle domande di Maria De Filippi, ammette che con la dama ci sono stati accesi battibecchi perché lei si arrabbia per quelle che lui ritiene banalità. La De Santi però non ci sta e, andando nel dettaglio, racconta che il sabato mattina Roberto accampava strane scuse per evitare di incontrarle.

Nonostante delle incomprensioni circa la programmazione della giornata da passare insieme – lei preferisce andare al cinema, lui invece vuole vivere dei momenti di confronto e dialogo con la dama per meglio conoscerla – Roberto dichiara: “lei mi piace“, a cui fa eco la De Santi che replica: “lui mi piace“, per poi aggiungere “peccato che abbia un carattere peggiore del mio!“.

Barbara svela che durante il loro ultimo incontro, Roberto l’ha portata a visitare le catacombe – che la dama chiama erroneamente “ecatombe” – una visita che le è sicuramente piaciuta, anche per il risvolto culturale e storico che tale scelta ha comportato. Una scelta che ha sicuramente fatto apprezzare ancor più Roberto ai suoi occhi.

Entrambi hanno un carattere forte, ed ecco che Barbara, considerato punta molto a poter condividere i suoi interessi con Roberto per capire fino a che punto questi due caratteri sono realmente compatibili, insomma capire meglio le sue idee, insomma se quest’uomo ha una testa che ragioni.

Di contro il cavaliere, nel cimentarsi in questa conoscenza, forse ha dimenticato che Barbara è una maestra anche fuori dalla scuola, bacchettandolo sempre per qualsiasi cosa. Barbara ammette che ha bisogno di continue conferme, un comportamento che però suscita subito la reazione di Gianni Sperti che l’accusa di avere un comportamento infantile.