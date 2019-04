U&D Over, Barbara De Santi attacca duramente Armando: "Sei un uomo arrogante, senza gusto"

La puntata del trono Over di martedì 2 aprile 2019, oltre a vedere protagonista Gemma Galgani e la sua conoscenza finita troppo presto con Stefano ha interessato anche Armando e la sua frequentazione altalenante con Roberta Di Padua. Durante la settimana infatti, il cavaliere ha deciso di uscire anche con Antonella che, qualche giorno fa, aveva chiamato la redazione convinta di conoscerlo.

Puntata di polemiche e critiche per Incarnato che è stato accusato proprio da Roberta di essere assente soprattutto di sera quando la stessa vorrebbe sentirlo telefonicamente. “Lo ha sempre staccato!” ha confessato infatti la Di Padua. Immediata la replica dello stesso Armando che senza tanti peli sulla lingua ha chiosato “Ma se tu vai a dormire sempre alle dieci? Io alle dieci mi faccio una doccia ed esco”.

A puntare il dito contro Incarnato anche Barbara De Santi che, stanca del suo atteggiamento, cerca in tutti i modi di far aprire gli occhi a Roberta asserendo “Ma io mi chiedo, come si fa ad apprezzare un uomo così? Un uomo arrogante, che parla così alle donne… proprio non lo capisco. Poi vorrei capire chi ti veste perché sei di un gusto orrendo. Proprio di cattivo gusto, è come un pugno in un occhio!” lasciando tutti basiti e a bocca aperta.

Furioso per le accuse di Barbara, il cavaliere decide di rivolgersi in malo modo verso la dama di Sirmione chiarendo una volta per tutte che a lui non interessa affatto chi ha davanti se uomo o donna, se qualcuno gli manca di rispetto risponde comunque allo stesso modo. “Ma poi che stai dicendo? Che ne sai tu di quello che faccio” conclude infine Incarnato.

Ma non finisce qui perchè anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari non sembrano credere alla buona fede di Armando considerando il fatto che su di lui sembrano essere arrivate parecchie segnalazioni alla redazione di Uomini e Donne. Anche Roberta Di Padua ammette di essere a conoscenza di questi messaggi sul suo conto alimentando ancora di più i dubbi e le critiche sul cavaliere.