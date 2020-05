U&D Over, Armando Incarnato una furia: "Sono stati 7 anni di inferno"

Non si placano la polemica e i dubbi intorno a Armando Incarnato, il cavaliere del trono over di “Uomini e Donne”. L’uomo infatti è stato protagonista di un’accesa discussione in studio, a seguito da un collegamento con la sua ex fidanzata Janette.

In molti infatti si aspettavano che Armando andasse su tutte le furie a seguito del confronto che avrebbe dovuto avere con Janette, e a quanto pare non ha deluso le aspettative. Il nocciolo della questione si è incentrato sul rapporto, sotto certi aspetti subdolo e poco chiaro, che Armando ha con la sua ex fidanzata.

Nelle scorse settimane, durante il periodo di lock down, i due ragazzi infatti avevano postato delle foto su Instagram che hanno lasciato molto riflettere, dove si vedevano i due ragazzi passare il periodo di quarantena insieme, postando le foto alla stessa ora e nello stesso luogo; tanti infatti sono stati i fan del programma che hanno pensato che i due allora stessero insieme.

Nella scorsa puntata, Armando, insieme a Janette in collegamento, avrebbe dovuto chiarire una volta per tutte la sua situazione, ed a seguito della domanda posta ad Armando, se avesse passato o meno il periodo di lock down insieme a Janette, l’uomo risponde che è stata la ragazza a chiedere di poter trascorrere il periodo insieme a casa sua.

Gianni Sperti però non crede ad una sola parola di Armando e lo accusa di essere in accordo con la ragazza. Armando così inizia ad infuriarsi e ad urlare: “Ho parlato e detto la mia […] sono stanco, sono 7 anni che ha sempre fatto la stessa cosa, 7 anni di inferno nella mia vita e me la sono ritrovata qua.“

Sperti incalza, aggiungendo che per poter partecipare al programma, un requisito fondamentale è essere single, esclamando: “A me non va che per colpa tua devono dire che è finto il programma! L’ipocrita sei tu.” In tutto questo discutere, Tina Cipollari non la manda di certo a dire a Janette, rivolgendosi direttamente alla ragazza: “L’hai sempre messo nei guai“.